TRT’den Sibel Tüzün’e #herşeyçokgüzelolacak iptali

Sanatçı Sibel Tüzün, yeni şarkısıyla yer alacağı radyo programının #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımı nedeniyle TRT FM tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ederek İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından çok sayıda sanatçı kararı protesto etmek ve İmamoğlu'ya desteklerini sunmak için #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımında bulunmuştu. Sibel Tüzün'de bu sanatçılar arasında yerini almıştı.

Şarkıcı Sibel Tüzün dün akşam bir açıklama yaparak İmamoğlu'ya destek vermesinin ardından TRT'nin programını iptal ettiğini duyurdu. Tüzün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ ATİLA SERTEL: TRT AKP’NİN DEĞİL HALKIN MALIDIR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, şarkıcı Sibel Tüzün’e TRT tarafından konulan yasağı eleştirdi. Sertel, “Bütün yandaşlar, Atatürk’e hakaret edenler, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na demediklerini bırakmayanlar, rüyasında Allah’ı gördüğünü iddia eden aklı evveller TRT’de yer buluyor. Ancak haksızlığa uğramış, kazandığı seçim elinden alınmış Ekrem İmamoğlu’yla ilgili tweet atan sanatçılar TRT’de yasaklanıyor. Halkın tamamından alan ancak iktidarın dümen suyunda günden güne boğulan TRT’yi kınıyorum” dedi.

TRT’nin bir partinin değil devletin kurumu olduğunu bir kez daha altını çizerek hatırlatan Atila Sertel, halktan kesilen paralarla ayakta duran TRT’nin halkın tamamının görüşlerini yansıtması gerektiğini vurguladı. (HABER MERKEZİ)

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