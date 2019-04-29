29 Nisan 2019 18:54

ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu

Rektörlük tarafından engellenmek istenen 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, öğrencilerin tepkisi, kararlı duruşu ve mücadelesiyle gerçekleşti.

ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu

Fotoğraf: Evrensel

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    Hazal GÖÇMEN
    Ankara

    ODTÜ öğrencilerinin kazanmak için büyük uğraşlar verdiği 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, geçtiğimiz hafta üç günün ardından sona erdi. Bahar şenliklerini engellemenin, yasaklar getirmenin gelenek haline geldiği koşullarda öğrenciler "şenliğe hazırlanmaya" epey öncesinden başlamıştı. Her sene farklı gündemlerle engellenen şenlikler öğrencilerin tepkisi ile karşılaşırken bu sene gerçekleşen şenlik kısıtlaması oldukça kitlesel bir karşı çıkışı da beraberinde getirdi.

    Öğrencilerin üzerinde de etkisini tüm ağırlığı ile hissettiren ekonomik kriz, bizlerin ilk elden sosyal, kültürel faaliyetlerden vazgeçmemize yol açıyor. ODTÜ Bahar Şenliği’ne öğrencilerin taleplerinde kararlı, kitlesel sahip çıkışı, aynı zamanda sosyal ve kültürel üretim alanlarına duyulan özlemin de bir yansıması. İki gün boyunca rektörlük binası önünde süren şenlik protestosu, öğrencilerin birlikte müzik yaptığı, dans ettiği, halaylar çektiği hali ile aslında bahar şenliğinin de ön gösterimi niteliğinde olmuştu. Şenliği geri almak üzere öğrencilerin birliktelikten duydukları heyecan şenlik boyunca da öğrencilerin birlikte oldukları her alanda varlığını hissettirdi.

    STANT AÇMANIN ÖTESİNDE...

    Öğrenciler panayır alanında açılan topluluk stantlarında, MT ve Caz sahneleri önünde konserleri dinlerken kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusunu içlerinde taşıyorlardı. Toplulukların stant açarak şenlik için düzenledikleri etkinlikleri sahneledikleri panayır alanında topluluk stantlarının sayısı geçtiğimiz senelere oranla ciddi bir artış göstermese de alanın dinamizmi daha etkindi. Panayır alanında topluluklar, hem şenliklerine hem de kendi etkinliklerine sahip çıkarak alanı basit bir stant açma görevinin ötesine taşıdılar. Toplulukların kendi üretimlerini sahnelemeleri, kendi alanlarından hazırladıkları etkinlikler alanın enerjisini tümüyle etkiledi. ODTÜ öğrencileri kadar mezunları da şenlik alanında gezerken alanın dinamizmine kapıldılar. 

    "KOPARA KOPARA" ALINDI

    Şenlik protestosunun önemli bir parçası olan MT ve Caz sahneleri de öğrenciler tarafından hiç boş bırakılmadı. Özellikle Devrim sahnesinin olmadığı ilk gün akşam geç saatlere kadar süren MT ve Caz sahneleri öğrencilerin bir sene boyunca sosyal ve kültürel faaliyetlerde sıkışmışlığın sonunda hep birlikte eğlenebildikleri alanları yaratması bakımından önemliydi. Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen müzik dinletileri, tiyatro gösterileri de oyunlarını şenlik kapsamında ücretsiz sahnelemek isteyen sanatçıların yoğun ilgi ile karşılaşması ile sürdü. Öğrencilerin sosyal ve kültürel yeniden üretim alanlarına, birlikte vakit geçirmeye, eğlenmeye duydukları hasret belki de en berrak hali ile iki gün süren Devrim Stadyumu konserlerinden anlaşılabilir. On binlerce gencin doldurduğu Devrim Stadyumunda ilk gün sahne alan Bulutsuzluk Özlemi’nin Solisti Nejat Yavaşoğulları’nın ‘Kopara kopara aldınız bu şenliği’ sözleri, ODTÜ öğrencilerinin şenlik kazanımını özetler nitelikte. Bir arada vakit geçirebileceğimiz etkinlikleri arttırmak, sosyal ve kültürel üretimlerde bulunmak üzere bahar şenliği gerçekten de taleplerden vazgeçmeden kopara kopara alındı.

    "CAHİT BERKAY’IN GÖZYAŞLARI"

    Şenliğin son gününde Devrim sahnesi uzunca vakit konuşuldu. Şenlik protestosu boyunca Moğollar’ın ‘Gari de Gari’ şarkısı ile dans eden, şenlik kazanımını o şarkı ile kutlayan ODTÜ öğrencileri için de Devrim sahnesinden Moğolları ‘Gari de Gari’ ile dinlemek oldukça anlamlıydı. Cahit Berkay’ın sahneden gördüğü ve karşısında gözyaşlarını tutamadığı o coşku aynı zamanda ODTÜ öğrencilerinin şenliğin son gününde de devam eden ‘Şenliği kazandık’ sevinciydi.

    Şenlik alanında insanların birbirlerine "Şenlik bu kez farklı" dediği anlar aslında şenlikten öncesine, "Şenliğine sahip çık" protestosuna değin uzanabilir. ODTÜ öğrencilerinin ısrarları ile kazandıkları şenlik hiç kuşkusuz önemli bir birikim sağlamıştır. Bundan sonrası için de kazanılmış şenlikle birlikte gelen coşku ve heyecanla bu birikimi devam ettirmek önemli olacaktır.

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