ODTÜ Rektörlüğünden Onur Yürüyüşü'ne izin yok

ODTÜ Rektörlüğü, 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’ne izin vermeyeceğini duyurdu. Yasak kararına gerekçe olarak ise Ankara Valiliği’nin OHAL sonrası aldığı “LGBTİ+ Etkinliği Yasağı”nı gösterdi.

ODTÜ Rektörlüğü, 10 Mayıs 2019 Cuma günü kampüs içerisinde düzenlenecek Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini duyurdu. ODTÜ Rektörlüğü öğrencilere gönderdiği mailde yasağa gerekçe olarak OHAL’in kaldırılmasını takiben Ankara Valiliği’nin 3 Ekim 2018 tarihinde aldığı “LGBTİ+ Etkinliği Yasağı”nın halen yürürlükte olmasını gösterdi.

9-10 Mayıs tarihlerinde ODTÜ kampüsüne personel ve öğrenciler dışında kimsenin alınmayacağını belirten Rektörlük, “Kampüs girişlerinde tüm personelimizin araçlarında kimlik kontrolleri yapılacağından, personelimizin gereken hassasiyeti ve duyarlılığı göstermesi gerekmektedir. Öte yandan belirtilen günlerde Üniversitemiz kampüsünde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüşmeler devam etmektedir” ifadelerini kullandı. (Ankara/EVRENSEL)