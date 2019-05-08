Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler

Liverpool, 3-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı sonrası Barcelona’yı 4-0 yenerek tur atladı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza atarak finale adını yazdıran İngiliz ekibi tarihte bunu yapan 3. takım oldu.

1992/93’ten bu yana lig formatıyla oynanan Kupa 1 eşleşmelerinde çift maçlı eleminasyon usulüyle yapılan eşleşmelerdeki en büyük geri dönüşler şöyle:

4 FARK: REKOR BARCELONA’DA

2016/17 Şampiyonlar Ligi 2. turu

2016/17 sezonunda Paris Saint-Germain, ikinci turun ilk maçında Barcelona’yı 4-0 mağlup etti. Camp Nou’ya bu büyük farkın rahatlığıyla çıkan Fransız ekibi, Katalan temsilcisine 6-1 yenildi ve büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Barcelona bu sonuçla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke imza atarken, Avrupa’daki tüm kupaların tarihinde(Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA ve Kupa Galipleri Kupası) çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan eşleşmelerde ilk ayakta 4 farkla yenilip turu geçen beşinci takım oldu.

3 FARKTAN DÖNENLER

2017/18 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Roma'nın, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou’da Barcelona’ya 4-1 yenildikten sonra turu geçmesine fazla ihtimal veren yoktu. Ancak İtalyan ekibi rövanşta Edin Džeko, Daniele De Rossi ve Kostas Manolas’la 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

2003/04 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Deportivo La Coruna, San Siro’da 4-1 kaybettiği maçın rövanşını Riazor’da 4-0’la kazandı ve Milan'ı geride bırakarak yarı finale yükseldi.

LIVERPOOL’UN İSTANBUL DÖNÜŞÜ

2004/05 Şampiyonlar Ligi finali

Liverpool, İstanbul’da Milan’la oynadığı maçın ilk yarısını 3-0 geride kapattıktan sonra 54-60 arası bulduğu 3 golle maçı önce uzatmaya sonra penaltılara taşıdı ve sahadan galip ayrılarak 5. Kupa 1 şampiyonluğunu elde etti.

TÜM AVRUPA KUPALARI TARİHİNDE DÖRT FARKTAN DÖNENLER

Şampiyonlar Ligi dışında Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta dört farklı yenilgiden geri dönüp kazanan diğer takımlar şöyle:

1961/62 Kupa Galipleri Kupası ilk turu

Portekiz ekibi Leixões SC, ilk maçta İsviçre temsilcisi La Chaux-de-Fonds’a 6-2 kaybettikten sonra rövanşta 5-0 kazanarak turu geçti.

1984/85 UEFA Kupası ikinci turu

Yugoslavya ekibi Partizan, İngiltere’nin Queens Park Rangers takımına ilk maçı 6-2 kaybettikten sonra evinde 4-0 kazandı ve tur atlamayı başardı.

1985/86 UEFA Kupası üçüncü turu

Real Madrid, 5-1 kaybettiği Borussia Mönchengladbach eşleşmesinin rövanşını 4-0 kazanarak turladı.

2018/19 UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

Bu listeye sezon başında Rus ekibi Zenit eklendi. St. Petersburg takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Minsk’e 4-0 kaybettiği maçın rövanşını 8-1 alarak turu geçti.

TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ: GALATASARAY-NEUCHATEL

1988/89 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turu

Şampiyonlar Ligi’nden önce Şampiyon Kulüpler Kupası formatıyla oynanan Kupa 1’de 1988/89 sezonunda Galatasaray, İsviçre ekibi Neuchatel Xamax’ı 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu da Türkiye takımları için Avrupa kupalarındaki en büyük geri dönüş oldu. (SPOR SERVİSİ)

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, tarihi geri dönüşüyle finalde

Şampiyonlar Ligi’nin kendi kalesine gol tarihi