Åžampiyonlar Ligiâ€™nin kendi kalesine gol tarihi

Åžampiyonlar Ligi'nde kendi kalesine en fazla golÃ¼ hangi takÄ±m attÄ±? Kendi kalesine en Ã§ok gol atan futbolcu kim ve bu sakarlÄ±klar en Ã§ok kime yaradÄ±?

2018 Dünya KupasÄ±’nda takÄ±mlar kendi kalelerine 12 gol atmÄ±ÅŸ ve eski rekorun ikiye katlanarak kÄ±rÄ±lmasÄ± dikkat çekmiÅŸti. Goal.com, Dünya KupasÄ± sonrasÄ± en önemli turnuva olan Åžampiyonlar Ligi’nin arifesinde “Kendi kalesine gol” tarihini masaya yatÄ±rdÄ±.

Turnuva tarihinde bugüne kadar 195 kez kendi kalesine gol atÄ±ldÄ±. Peki ilk kendi kalesine golü kim attÄ±, en çok kendi kalesine gol atan kim ve bu sakarlÄ±klar en çok hangi takÄ±mÄ±n iÅŸine yaradÄ±?

Ä°LK GOL BARESÄ°’DEN

1992’den bu yana Åžampiyonlar Ligi formatÄ±yla oynanan Kupa 1’de kendi kalesine atÄ±lan ilk gol AC Milan’Ä±n unutulmaz kaptanÄ± Franco Baresi’den geldi. Ä°lk 2 sezonunda hiç kendi kalesine gol atÄ±lmayan turnuvada Baresi, 23 KasÄ±m 1994’te, Milan’Ä±n Ajax’a 2-0 yenildiÄŸi maçta topu kendi aÄŸlarÄ±na gönderdi.

BÄ°R SEZONDA EN FAZLA GOL

Dünya KupasÄ±’ndaki yükseliÅŸe paralel olarak son 3 sezon en çok kendi kalesine gol atÄ±lan sezonlar oldu. Rekor ise 125 maçta 18 golle (7 maçta 1) 2017/18 sezonunda.

BÄ°R MAÇTA EN FAZLA GOL

Bir maçta en fazla kendi kalesine gol, 30 Eylül 2015’teki Astana-Galatasaray ve 20 Ekim 2009’daki Rangers-Unirea Urziceni maçlarÄ±nda kaydedildi. Bu 2 maçta takÄ±mlar toplam 3 kez kendi kalelerine gol attÄ±. Astana-Galatasaray maçÄ±ndaki gollerin 13 dakika içerisinde atÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ayrÄ±ca dikkat çekici.

Astana ve Rangers, 2 kendi kalesine golle bir maçta en fazla kendi kalesine gol atan takÄ±mlar arasÄ±nda da yer alÄ±yor. Bu takÄ±mlara geçtiÄŸimiz yÄ±l Barcelona’nÄ±n 4-1 kazandÄ±ÄŸÄ± maçta 2 kez kendi aÄŸlarÄ±nÄ± sarsan Roma ve 2010’da Bayern Münih’e 3-2 yenilirken 2 golü kendi kalesine atan CFR Cluj da ekleniyor.

EDU DRACENA DAMGASI

Maç baÅŸÄ±na en çok kendi kalesine gol atan oyuncu 18 maçta 2 kez kendi aÄŸlarÄ±nÄ± sarsan eski Cluj’lu Cadu ve 20 maçta 2 kendi kalesine gol atan eski Fenerbahçeli Edu Dracena. Edu Dracena, art arda oynanan CSKA Moskova ve Sevilla maçlarÄ±nda kendi aÄŸlarÄ±nÄ± sarstÄ±. Fenerbahçe buna raÄŸmen iki maçÄ± da kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.

EN ÇOK KENDÄ° KALESÄ°NE GOL ATANLAR

En çok kendi kalesine gol atan takÄ±mlar 9 kezle Barcelona ve Sporting Lizbon. Real Madrid, 8 golle onlarÄ± takip ediyor. Bu takÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan 6 golle Arsenal, Bayern Münih, Galatasaray ve Manchester United geliyor. Sporting, 9 golü 8 sezonda attÄ± ve bu alanda en sakar takÄ±m unvanÄ±na sahip. Fenerbahçe ise 2007/08’de 3 gol atarak bir sezonda en fazla kendi kalesine gol atan takÄ±m rekoruna sahip.

EN KÂRLI CHELSEA

Kendi kalesine gollerden en fazla yararlanan takÄ±mlar Chelsea ve Real Madrid. Ä°ki takÄ±m da bu yolla 14 gol buldu. YalnÄ±zca 1 kez kendi aÄŸlarÄ±nÄ± sarsan Chelsea, bu alanda en iyi averaja sahip takÄ±m. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 12:08

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