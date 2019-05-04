NBA: En uzun süren maçlar ve en uzun süre sahada kalan oyuncular

NBA’de 2018/19 sezonu Play-Off mücadelesi konferans yarı finalleriyle devam ederken Portland Trail Blazers ile Denver Nuggets arasında 4 uzatmada tamamlanan tarihi bir maç oynandı. Portland maçı 140-137 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

NBA Play-Off tarihinde daha önce 4 uzatmaya giden tek maç 1952/53 sezonundaki Boston Celtics-Syracuse Nationals maçıydı. Bu maçta resmi kayıtlara göre Nationals’tan Red Rocha ve Paul Seymour 67’şer dakika, Celtics’ten Bob Cousy ise 66 dakika oynadı.

Portland-Denver maçında 65 dakika sahada kalan Nikola Jokic, NBA Play-Off tarihinin tek maçta en uzun süre sahada kalan dördüncü oyuncusu oldu. Jokic maçı 25'te 13 isabetle 33 sayı kaydederek ve istatistiklerine 18 ribaunt 14 asist 2 blok 1 top çalma ekleyerek tamamladı. Jokic ayrıca 8 top kaybı yaptı.

Müsabakada 41 sayı atan C.J. McCollum 60, Damian Lillard 58, Enes Kanter 56 dakika oynadı.

NBA Play-Off tarihinde daha önce 3 uzatmaya giden 6 maç vardı. 3 uzatmaya giden son maç 2013’teki Chicago Bulls-Brooklyn Nets müsabakasıydı. Bulls o maçı 142-134 kazanmıştı.

EN UZUN SÜRE SAHADA KALAN OYUNCU DALE ELLIS Mİ RED HOLZMAN MI?

NBA’de var olan resmi kayıtlara göre normal sezon tarihinde en uzun süre sahada kalan oyuncu ise Dale Ellis. 1989/90 sezonunda Milwaukee Bucks’ın Seattle Supersonics’i 5 uzatmada 155-154 yendiği maçta 69 dakika oynayan Dale Ellis, 53 sayı kaydetti. Aynı maçta yine Seattle’dan Xavier McDaniel 68 dakika oynayıp 37 sayı attı.

1987’de Golden State Warriors’tan Sleepy Floyd 64, 1980'de Los Angeles Lakers'tan Norm Nixon 64, 2001’de Toronto Raptors’tan Vince Carter 63 dakika sahada kalmıştı.

NBA tarihinin 6 uzatmaya giden ve 78 dakika süren en uzun maçı Indianapolis Olympians-Rochester Royals müsabakasına dair kayıtlar tam olarak bulunmuyor. Ancak o dönem Royals'ta oynayan Red Holzman'ın biyografisini yazan Harvey Fromner'a göre Holzman bu maçta 76 dakika oynadı.

NBA'DE NORMAL SEZON VE PLAY-OFF TARİHİNİN EN UZUN MAÇLARI

6 UZATMA 1950/51 Indianapolis Olympians-Rochester Royals 75-73

5 UZATMA 1989/90 Milwaukee Bucks-Seattle Supersonics 155-154

5 UZATMA 1949/50 Syracuse Nationals-Anderson Packers 125-123

(SPOR SERVİSİ)