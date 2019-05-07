AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iptal edilen ve 23 Haziran’da yenileneceği açıklanan İstanbul seçimlerinde adaylarının Binali Yıldırım olacağını söyledi.

Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilmesi için de “Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla 8 yıl aradan sonra yaptığı görüşmede yeniden “Demokratik müzakere ve barış” çağrısı yapması sonrası gündeme gelen “Yeni çözüm süreci” iddialarına ilişkin konuştu. Erdoğan, “Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar