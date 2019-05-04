Sivas ve Erzurum’da iş cinayetleri: 2 işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta fabrikada plastik şişirme makinesine başı sıkışan işçi İsmail Şeker (43) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan İsmail Şeker, bozuk olan plastik şişirme makinesini tamir ederken başını sıkıştırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şeker, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Şeker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şeker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İsmail Şeker'in daha önce bir eczanede çalıştığı öğrenildi.

ERZURUM'DA AHIR İNŞAATINDA ÇÖKME: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Öte yandan Erzurum Tortum’a bağlı Kazandere köyündeki bir ahır inşaatı sırasında çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 4 kişi göçük altında kaldı. Köylüler tarafından çıkarılan 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)