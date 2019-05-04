Bakan raporları yok saydı: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yürüttükleri çalışmalar neticesinde iş cinayetleri oranında yüzde 44'lük azalma olduğunu iddia etti. Bakan Selçuk’un konuşmasında işçi hayatının değerini patronların sermayesi ile kıyaslaması da dikkat çekti.

Selçuk, Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen “33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Toplantısı”nın kapanış programında konuştu. İş güvenliği önlemleri için patronlara sağlanan teşviklere değinen Bakan Selçuk, patronlara zaten almak zorunda oldukları güvenlik önlemleri için teşvik ödediklerini söyledi.

“10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere maddi olarak devlet desteği sağlıyoruz. 50'den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işletmelere de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir teşvik uygulamasını bu yıl başlattık. Bu iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmezse, işsizlik sigortası işveren payı üç yıl süreyle yüzde 50 indirimli olarak alınacak.”

“YÜZDE 44'LÜK AZALMA SÖZ KONUSU”

Ortaya koydukları çalışmaların gelecek hedeflerin teminatı olduğunu iddia eden Selçuk, "Sektörel olarak yaptığımız eğitim, rehberlik amaçlı projelerimiz, işveren, çalışan, iş sağlığı, güvenliği profesyonellerine yönelik düzenlediğimiz konferans, çalıştay, sempozyumlar ve tüm tarafların katkıları neticesinde ölümlü iş kazası oranında yüzde 44'lük bir azalma söz konusu” ifadelerini kullandı.

BAKAN İŞÇİ HAYATI ÜZERİNDEN MALİYET HESABI YAPTI

Konuşmasının devamında işçinin canını patronların sermayesi ile kıyaslayan Bakan Selçuk, “Bu çalışmaya göre, sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının hukuki maliyeti bir KOBİ'nin öz sermayesinin yüzde 30'una denk gelmektedir. Oysa önlemek ödemekten çok daha insani ve ucuz. İşverenlerimizin iş sağlığı ve güvenliğini sadece bir maliyet unsuru olarak görmemelerini istiyoruz. Çünkü çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini önemseyen işletmelerin gelecekte de rekabet gücü kazanarak öne çıkacağına inanıyoruz” dedi.

İSİG RAPORLARI BAKANI YALANLIYOR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin aylık olarak açıkladığı iş cinayeti raporları Bakan Selçuk’un açıkladığı rakamlarını yalanlıyor. İSİG’in raporlarına göre:

2014’te en az 1886 işçi hayatını kaybetti

2015'te en az 1730 işçi hayatını kaybetti

2016’da en az 1970 işçi hayatını kaybetti

2017’de en az 2006 işçi hayatını kaybetti

2018’de en az 1923 işçi hayatını kaybetti (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

2017'de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

2016 yılında iş cinayetlerinde feci tablo