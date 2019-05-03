ÇGD: Gazetecilerin tek dayanağı örgütlülüğü, dayanışma ruhudur

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 157’inci olduğu hatırlatıldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazetecileri Koruma Komitesi’nin Hapisteki Gazeteciler Raporu hatırlatılarak, Türkiye'nin en çok gazetecinin hapsedildiği ülke durumunda olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bugün için çok özel bir açıklama metni kaleme almayacağız. Türkiye’de iktidarın basın hak ve özgürlüklerini getirdiği noktanın yansımalarını kaygıyla izlemekteyiz. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne, gazeteciler açısından her geçen yıl daha da kötüleşen koşullarda giriyoruz. İfade özgürlüğünü kullanan basın emekçileri tutuklanıyor, düşünceleri baskı görüyor ve çoğunun yolları bağlı oldukları medya kuruluşlarıyla ayrılıyor." denildi.

TÜRKİYE 180 ÜLKE İÇİNDE 157'İNCİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in açıkladığı Basın Özgürlüğü Endeksi raporu da hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "180 ülke içinde 157’nci olan Türkiye’de her türlü antidemokratik uygulamanın sürdüğü bir ortamda, ifade ve basın özgürlüğü günü kutlanabilir mi? Bu koşullar altında halkın haber alma hakkını savunanlar olarak bizler bedel ödesek de kamuoyunu aydınlatmayı sürdüreceğimizi bir kez daha belirterek, gazetecilerin yargılanmadığı, 'Gazetecilik suç değildir' demek zorunda kalmayacağımız, iş güvenceli yarınlara olan özlemimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Gazetecilerin tek dayanağı; örgütlülüğü, dayanışma ruhudur. Demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan meslek örgütü mensuplarının dayanışma içinde olması zorunludur. ÇGD bu anlamda öncü rolünü koruyacak ve 'özgürlük' için ortaya konacak her demokratik tavrın da destekçisi olmaya devam edecektir." (Bursa/EVRENSEL)

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