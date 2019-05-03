Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | Mithat Fabian Sözmen - 3 Mayıs 2019

AKP içerisinde yaşanan ayrışma tartışmaları, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, YSK'nin bugün açıklanması beklenen İstanbul kararı ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

3 Mayıs Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)