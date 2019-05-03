"Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline geldi"

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısı ile kadın gazetecilere dönük hak ihlalleri raporunu İHD Diyarbakır Şubesinde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Kürtçe ve Türkçe iki dilden yapılan açıklamanın Kürtçe metnini gazeteci Fatime Tekin, Türkçe metnini ise gazeteci Ayşe Güney okudu. Açıklamada, Türkiye'de her geçen gün basın özgürlüğü üzerindeki baskıların artarak devam ettiğine dikkat çekilerek “Mesleğimizi, demokrasiyi ve barışı savunalım” denildi.

HER TÜRLÜ ÖZGÜRLÜK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın Türkçesini okuyan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu sözcüsü Gazeteci Ayşe Güney, Türkiye basın üzerindeki baskının arttığına dikkat çekti. OHAL ile birlikte 173 medya kuruluşunun da kapatıldığını ekleyen Güney, Bölgede devam eden açlık grevleri ve hukuksuzluklar karşısında yandaş medyanın yaşananları görmezden geldiğini belirtti. Güney, “Medya baskı altına alınarak her türden özgürlük hakkı, çalışma, kendini ifade etme, yargının bağımsızlığı gibi pek çok toplumsal alan etkisiz hale getirildi. Gazeteci bilinmeyenleri açığa çıkarmakla hükümlüyken, günümüzde ise bilinenleri dahi olduğu gibi yazmak büyük bir cesaret örneği oluşturmaktadır. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması Türkiye'de kalıcı barış ve demokrasinin önünün açılması talebiyle DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevi eylemi 177'nci gününde devam ediyorken, 5 kadın tutsağın içerisinde yer aldığı farklı cezaevlerinden 15 tutsağın başlattığı ölüm orucu ise 4 'üncü gününde ve 7 tutsak tecride karşı yaşamına son verdi. Var olan hukukun işletilmesi üzerinden başlatılmış olan eylemi görmezden gelen havuz medyası bedenini açlığa ve ölüme yatırmış insanların yaşadıklarından ve olabilecek olumsuzluklar karşısında oluşacak toplumsal infialden sorumludur” dedi.

GAZETECİLİK MÜCADELE ALANINA DÖNÜŞTÜ

Türkiye’nin bir gazeteci hapishanesi haline geldiğini belirten Güney, cezaevlerinde bulunan 12 gazetecinin açlık grevinde olduğu vurgusunu yaptı. Güney, “RSF'nin 2019 basın özgürlüğü endeksine göre 180 ülke arasında 157'nci sırada yer alan Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline geldi. En çok baskıya maruz kalmış olan biz gazeteciler bunu çok iyi biliyor ve buradan meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Gazeteciliğin artık bir mücadele alanına dönüştüğü böylesi zamanlardan geçmekteyiz bu sessizliği cesaretimizle kıralım. Mesleğimizi ve yaşam hakkını yaşadığımız coğrafyanın demokrasi ve barışını savunalım” dedi.

Hazırlanan son 4 aylık Türkiye'de ki kadın gazetecilerin yaşadığı hak ihlalleri ise şöyle;

1 gazeteci tutuklandı ve 14 gazeteci tutuklu

5 gazeteci tahliye edildi

30 gazeteci yargılandı

2 gazeteci beraat etti

2 gazeteci darp edildi

2 gazeteci katledildi

3 gazetecinin telefonu dinlendi

Açlık grevinde olan gazeteciler ise şöyle;

Kibriye Evren ( Açlık grevinin 139. gününde)

Gülistan İke (Açlık grevinin 138. gününde )

Dilbirîn Turgut (15 Ocak'tan bu yana açlık grevinde)

Reyhan Hacıoğlu (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

Özlem Seyhan (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

Nedim Türfent, (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

Uğur Akgül (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde

Ziya Ataman (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

Abdulkadir Turay (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

Çetin Kurşun (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

Mehmet Güleş (5 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

İdris Yılmaz (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

İdris Sayılğan (1 Mart’tan bu yana açlık grevinde)

Güney’in açıklamasının ardından Gazeteci Fatime Tekin Kürtçe açıklama yaparak basın açıklamasını sonlandırdı. (MEDYA SERVİSİ)

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