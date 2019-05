KPSS ücretlerine yüzde 25 zam: Yeni nesil umut tacirliği!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ücretlerine getirilen yüzde 25’lik zammı Meclis gündemine taşıyan CHP’li Ali Şeker, “Cengiz İnşaat’ın 400 milyon TL’yi aşkın vergi borcunu bir kalemde sıfırlayanlar ÖSYM’nin adaylardan topladığı sınav ücretlerini, bütçe açıklarını kapatmak için bir gelir kapısı olarak görüyor” dedi.

KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumlarının her biri için ödenen ücret 60 TL’den 75 TL’ye, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının her bir oturumu için 40 TL’den 50 TL’ye ve Her Bir ÖABT Alanı İçin 60 TL’den 75 TL’ye çıkarıldı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TUİK tarafından açıklanan verilerde yıllık enflasyonun yüzde 19.50 olduğunu hatırlatarak “Bu durumda iş bulma umuduyla KPSS’ye girecek olan gençlerimizin halihazırda yüksek olan enflasyon oranından daha yüksek bir zam oranına mecbur bırakılması kabul edilebilir bir uygulama değildir. Ya halktan gerçek enflasyon rakamları gizleniyor ya da ÖSYM gençlerimizin umudunu ticari bir gelir kapısı olarak görüyor” diye konuştu.

"ÖSYM, TÜCCAR ZİHNİYETİYLE YÖNETİLİYOR"

ÖSYM gelir ve giderlerini de değerlendiren Ali Şeker, “ÖSYM’nin 2018 yılı geliri 737 milyon 367 bin 448 TL iken, gideri 623 milyon 578 bin 517 TL. Yani ÖSYM, gençlerin üniversiteye girebilme ve iş bulabilme umutlarını fahiş sınav ücretleri ile sömürerek aleni bir tüccar zihniyeti ile yönetiliyor. Cengiz İnşaat’ın 400 milyon TL’yi aşkın vergi borcunu bir kalemde sıfırlayanlar, iş bulma umuduyla sınavdan sınava giren, ailesinin eline bakan gençlerimizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı görmezden geliyor” dedi.

"GELİR KAPISI OLARAK MI BAKILIYOR?"

Ali Şeker, önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

Yüzde 25 oranındaki zammın gerekçesi nedir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin ÖSYM’ye toplam maliyeti ve bu maliyetin aday başına düşen payı, ÖSYM tarafından ne kadar tahmin edilmektedir?

Resmi enflasyon oranının dahi üzerinde ilan edilen bu zammın tekrar gözden geçirilmesi ve öğrenciler lehine zammın geri çekilmesi düşünülmekte midir?

İktidar, ÖSYM’nin adaylardan topladığı sınav ücretlerini bütçe açıklarını kapatmak için bir gelir kapısı olarak mı görmektedir?

(İstanbul/EVRENSEL)

