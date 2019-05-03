03 Mayıs 2019 16:22
Son Güncellenme Tarihi: 03 Mayıs 2019 18:03

TTB davasında karar: Yaşamı savunan hekimlere ceza yağdı

TTB'nin "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklaması nedeniyle açılan davada 10 kişiye 1 yıl 8 ay, Hande Arpat'a ise 3 yıl 3 ay 22 gün hapis verildi.

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TTB davasında karar: Yaşamı savunan hekimlere ceza yağdı

TTB logosu

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    Afrin operasyonuna karşı "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyelerinin yargılandığı davada, insan yaşamını savundukları için hekimlere ceza yağdı. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, 11 hekime “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca hekim Hande Arpat’a sosyal medya paylaşımlarıyla “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme cezaları ertelemezken hekimler de hükmün açıklamasının geri bırakılmasını istemedi.

    SİNAN ADIYAMAN: VAZGEÇMEYECEĞİZ

    Mahkemenin kararının ardından kendilerine destek veren siyasi parti, meslek odası ve sendika temsilcileriyle birlikte adliye önünde açıklama yapan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, davaya katılan demokratik kitle örgütlerinin başkanlarına, milletvekillerine ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimlere teşekkür etti. “Biz uluslararası, evrensel tıp etiğinin bize öğrettiği şeyi uyguladık” diyen Adıyaman, savaşın halk sağlığı sorunu olduğunu söylediklerini belirtti. Adıyaman, “Bunu 3 duruşmada da avukatlarımız ve kendimiz yaptığımız savunmalarda bunun bir suç olmadığını, bunun tamamen bizim işimiz olduğunu, bizim yaşam hakkı için çalıştığımızı, yaşamı savunduğumuzu söyledik” dedi.  11 arkadaşlarının 20 ay, bir arkadaşlarının da 38 ay ceza aldığını söyleyen Adıyaman, kararı kabul etmediklerini belirterek kararın iptal edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğine dikkat çekerek “Bu böyle biline” diye konuştu.

    TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman | Fotoğraf: Evrensel

    HEKİMLER MAHKEMEDE DE BARIŞI SAVUNDU

    Duruşmada ilk savunmayı yapan TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, hekimler olarak en temel görevlerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin insanların sağlıklarıyla ilgilenmek olduğunu belirterek “TTB kurulduğu günden bu yana savaşa karşı çıkmakta, halk sağlığı sorunu oluşturacak her türlü şeyin ortadan kaldırılmasını önemsemektedir” dedi.

    "SAVAŞA KARŞI OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYACAĞIM"

    Prof. Dr. Taner Gören ise daha önceki duruşmalarda verdikleri sayfalarca savunmalarının savcı tarafından dikkate alınmayarak önceden hazır edilen mütalaa verilerek cezalandırılmalarının istendiğini ifade ederek “Yanlış hukuk sistemine rağmen bu davadan ceza alırsak savaşa karşı durduğum için gurur duyacağım” dedi.  Dr. Selma Güngör de, “Savaşın yarattığı kötülükler için barış istenir” diyerek açıklamayı insanlık, yaşam ve barış için yaptıklarını ifade etti. Funda Barlık Obuz ise ifadesinde, “Biz hekimler sağlıklı yaşam koşullarını bozan her şeye karşı çıkarız. Bana ve arkadaşlarıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

    Duruşmada hazır bulunan baro başkanları da söz alarak hekimlerin beraatlerini talep etti. İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, hekimlerin yargılanmasının bu ülke için utanç verici olduğunu belirterek “Bu salondakiler sizlerle, hükümetle aynı düşünmek zorunda mıdır?  Ben de burada söylüyorum, bugün operasyonlar hâlâ devam ediyor, savaş bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullandı.

    YARGILANAN HEKİMLERİN İSİMLERİ

    2016-2018 yıllarında TTB Merkez Konsey’de yer alan isimler şöyle: Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan, Bülent Nazım Yılmaz, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Mustafa Tamer Gören, Selma Göngür, Şeyhmuz Gökalp.

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    Barışı savunduğu için yargılanan TTB yöneticilerine destek

    MÜLKİYELİLER’DEN HEKİMLERE DESTEK AÇIKLAMASI

    Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, 11 hekime verilen cezalara tepki gösterdi.

    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin sadece 6 cümlelik bir açıklamayla, hekimlik görevinin kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmekle kalmayıp kamu vicdanının ve hekimliğin evrensel değerlerinin sesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, verilen cezaların, toplum nezdinde zayıflatılmış olan “adalet” duygusunu, düşünce ve ifade özgürlüğü ile hukukun üstünlüğü ilkesine olan inancı ortadan kaldırdığı belirtildi.

    “Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu evrensel bir gerçekliktir ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin aklı başındaki herkesin tartışmasız kabul ettiği bir hakikattir” denilen açıklamada, bu hakikati dile getiren Türk Tabipleri Birliğinin Merkez Konseyi üyelerinin onur duyulması gereken bir tavır ve tutum geliştirdiklerine dikkat çekildi.

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