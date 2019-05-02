Seçim bitti, tanzim satış gitti, borcu halka kaldı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “İstanbul’da tanzim satışlarda toplam zarar 4 Milyon 938 bin 464 TL. Halden sebze alımı 16 Nisan’da durdurulmuş. Bu zararı kim nereden karşılayacak?” diye sordu.

30 Mayıs’ta Fethiye halinden yetkililer ile görüşen CHP’li Girgin, 9 Şubat ile 16 Nisan tarihleri arasında İBB bünyesindeki şirketlerin Fethiye-Karaçulha ve Seydikemer-Eşen hallerinden kilosu 5 liradan domates alındığını kaydetti.

Satın alınan domatesin İstanbul’da bulunan tanzim satış çadırlarında kilosu 2 liradan satıldığını kaydeden Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Alımlar 16 Nisan’da durdurulmuş. Bu zararı kim nereden karşılayacak?” diye sordu.

“Sen tarımı bitir, çiftçiyi öldür, sonra artan fiyatlar karşısında tanzim ile çözüm üret. Tanzim satışlar çözüm değil bir aldatmacadır. Borcu da millete kalmıştır. Çözüm, çiftçinin elinden tutmaktır. Mazota, ilaca, gübreye, fideye, elektriğe destek ol. O zaman üretenin de tüketenin de yüzü güler” ifadelerini kullanan Girgin’in Bakan Pakdemirli’ye sorduğu sorular ise şöyle:

"- Yaşanan bu kamu zararı hangi kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanacaktır?

- Meydana gelen toplam kamu zararı ne kadardır?

- Tanzim satışı yapılmayan illerde halk ekonomik krizden etkilenmemiş midir?

- Hallerde dahi 3.8-4.9 lira arası olan patates fiyatı tanzimde nasıl 2 liradan satılmaktadır?" (EKONOMİ SERVİSİ)

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