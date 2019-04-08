Fiyatlar uçtu tanzim kuyruğu yine uzadı

Seçim öncesi belediyelerin ucuz sebze-meyve satmak için kurduğu bazı tanzim satış noktalarının mart ayı sonu itibariyle kapanmaya başlaması üzerine markette fiyatlar yeniden arttı. Patates 4, soğan 6 lirayı aştı. Sivri biber ise 25 lirayı gördü.

Havaların ısınmasına rağmen yeterli meyve ve sebze olmaması fiyatları yükseltince, tanzim satışlar bazı bölgelerde yeniden hayata geçirildi. Fiyatların el yakması nedeniyle vatandaşlar yine tanzim satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin önünü bir nebze de olsa baskılamak için İstanbul’da 50, Ankara’da ise 15 noktada tanzim satışları yapılmış, şubatta başlayan uygulama mart ayı bitimiyle sonlanmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)