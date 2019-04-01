Ankara'da tanzim çadırları toplanıyor

Hükümetin gıda fiyatlarındaki artışa çözüm olarak sunduğu tanzim satış noktaları Ankara'da kaldırılmaya başlandı. AKP'nin Ankara Büyük Şehir Belediyesi'ni kaybetmesinin üzerinden henüz bir gün geçmeden çadırların sökülmesi dikkat çekti. Kızılayda sökülen çadırın çevresindeki vatandaşlar "kaybedince hemen tanzim marketi kaldırdılar" şeklinde tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde tanzim satışın zincir marketlerde devam edeceğini açıklaması sırasında tanzim satış noktalarının devam edip etmeyeceğinin seçimlerden sonra değerlendirileceğini söylemişti. Şubat ayının ortasında yaptığı açıklamada, tanzim satış noktalarının iki buçuk aylığına kurulduğunu söyleyen Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise 28 Mart'ta "Tarım Kredi olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladık. Bu konuda talep marketlerden geldi" demişti. (Ankara/EVRENSEL)