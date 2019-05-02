Abdullah Gül-Ali Babacan hareketi "yoğun çalışma içinde" iddiası

AKP’de Ahmet Davutoğlu dışında yeni parti ya da oluşum girişimi içerisinde olduğu konuşulan bir diğer ekip Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün “Yoğun bir çalışma yaptığı” belirtildi.

Murat Sabuncu, T24’te “Türkiye’nin yakından tanıdığı, AKP’de bir dönem önemli görevler üstlenmiş, şu anki AKP yönetimini tanıyan ve önemli kısmıyla hâlâ irtibatı olan” bir isim olarak tanımladığı kaynağına dayanarak yazdığı yazıda Babacan ve Gül’ün yeni bir parti/oluşum için “yoğun bir çalışma yaptığı” belirtildi.

Sabuncu’nun aktardığı ifadeler şöyle:

“Görüştüğüm siyasetçiye herkesin merak ettiği soruyu sordum: Abdullah Gül, Ali Babacan ile birlikte ‘yeni bir parti/oluşum hazırlığında mı?’…Yanıtın bir kısmı yazılmamak kaydıyla idi. Ama şu açıkça vurgulandı: Böyle bir yapı/oluşum için yoğun bir çalışma yapılıyor. Bunun için çok da uzun süre beklenmeyecek. Bir de… Ortaya çıkacak hareketin Ahmet Davutoğlu ile bir bağı bulunmuyor… Önümüzdeki günler belki de birbirinden ayrı düşünen kişilerin/grupların daha demokratik/hukukun üstün olduğu bir ülke için yan yana geldiği kimi hareketleri ortaya çıkaracak.” (HABER MERKEZİ)

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