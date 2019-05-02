Erdoğan ve Yıldırım’dan sonra Davutoğlu da “Köprüde hayat kurtardı”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Binali Yıldırım’dan sonra Ahmet Davutoğlu da “Köprüde intihar girişimini önleyen” AKP’li siyasetçiler arasına katıldı.

Uzun süredir yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olduğu konuşulan eski Başbakan Davutoğlu’nun işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar girişiminde bulunan Duran Yıldırım adlı işitme engelli bir genci intihardan vazgeçirdiğine ilişkin haberler dün medyada yer aldı.

Artı Gerçek’ten Can Bursalı’nın haberine göre Davutoğlu, yaklaşık iki saat süren intihar girişimi sırasında köprüden geçerken konvoyunu durdurdu ve Yıldırım’ı ikna etmeye çabaladı. Üzerinde AKP logolu tişört ve Türk bayrağı olması dikkat çeken Yıldırım, Davutoğlu ve koruma ekibinin çabalarının ardından korkuluklardan indi.

Davutoğlu’nun yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu sırada “hayat kurtarması” sosyal medyada “Mizansen mi” sorularıyla yorumlanırken akıllara geçmiş örnekler geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2015’te o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde köprüden atlamaya teşebbüs eden bir yurttaşı korumalarını yanına göndererek ikna etmişti. V. Ç. daha sonra Erdoğan’ın yanına gelerek elini öpmüştü.

Binali Yıldırım ise başbakan olduğu 8 Temmuz 2018’de, bu kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirmişti. Yıldırım, köprüden atlamak isteyen yurttaşı teselli ederek, “Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma” demiş, gözlerinin dolduğu görülmüştü. (HABER MERKEZİ)