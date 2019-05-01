İzmir 1 Mayıs’ı ilçelerdeki yerel kutlamalarla başladı

01 Mayıs 2019 12:13

İzmir 1 Mayıs’ın ilçelerdeki yerel kutlamalarla başladı

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde hemen her ilçede yapılan kutlamalarla başladı.

İzmir 1 Mayıs’ın ilçelerdeki yerel kutlamalarla başladı

Aliağa'da 1 Mayıs kutlaması | Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabah erken saatlerde ilçelerde başladı. Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı’da kutlamalar yapılırken Dikili’de ise emekçiler Bülent Ecevit Meydanına çıktı.

    ALİAĞA

    Aliağa 1 Mayıs’ı Petrol-İş şube binası önünden yürüyüşle başladı. Petrol-İş, Genel-İş, Liman-İş üyesi işçiler, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Emekli-Sen üyesi emekçiler Demokrasi Meydanına yürüdü. Yürüyüşte “Kıdem hakkımıza dokunma” talebi dile getirildi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Genel-İş 5 No’lu Şue Yöneticisi Sinan Uğur “İşsizliğin ve iş cinayetlerinin azalması ve ortadan kalkması için, çalışma saatleri maaşlar düşürülmeden kısaltılmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri çağın bütün imkanları kullanılarak bir an evvel hayata geçirilmelidir. Öncelikle iş güvencemizi ortadan kaldıracak olan kıdem fonunu asla kabul etmiyoruz. Vergi sisteminde adalet istiyoruz. Ekonomik krizi biz yaratmadık ve faturayı da bize ödetemeyeceksiniz. İnsanca yaşanacak, barış içinde bağımsız, demokratik bir Türkiye mücadelemizden asla geri durmayacağız” dedi.

    Aliağa’da Petrol-İş’in örgütlü olduğu TÜPRAŞ ve Ravago’da süren toplusözleşme görüşmelerinde patronların uzlaşmaz tutumuna tepki gösteren Uğur, “Çarşı pazardaki enflasyon ortadayken, işçilerin taleplerini kabul edilemez bulan TÜPRAŞ ve Ravago işverenlerine sesleniyoruz. Esnek çalışma ve 3 yıllık sözleşme dayatmalarınızdan bir an evvel vazgeçin ve işçilerin ekonomik sosyal taleplerini karşılayın. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, bu mücadelesinde Petrol-İş’i yanında olacaktır” dedi.

    MENEMEN

    Kent 2 cem evinin önünde başlayan kutlamaya kendi pankartıyla katıldı. Emek Partisi’nin de katıldığı kutlamada “Krizin yükü patronlara”, “Ücretsiz kreş istiyoruz”, “İşten atmalar yasaklansın” sloganları atıldı.

    ÇİĞLİ

    Çiğli'de 1 Mayıs kutlaması | Fotoğraf: Evrensel

    Çiğli Belediyesi önünde yapılan kutlamaya Genel-İş 5 No’lu Şube üyesi belediye işçileri, DERİTEKS üyesi Akar Tekstil işçileri, CHP ve EMEP katıldı. Emek Gençliği üyelerinin  “Gelecek için hayatın akışına müdahale et” pankartı açtığı kutlamada “Kıdem hakkımız engellenemez” sloganı atıldı.

    KARŞIYAKA

    Belediye binası önünde başlayan yürüyüş iskeleye kadar sürdü. Yürüyüşe DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar ile EMEP katıldı.  “KHK’ler gidecek biz kalacağız”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

    BORNOVA

    Bornova’da işçiler, kadınlar ve gençler alanlarda birleşti. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Genel-İş 7 No’lu Şube, Eğitim Sen 4 No’lu Şube, HDP, CHP, EMEP ve Emek Gençliği, Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyeleri metroya kadar yürüyüş gerçekleştirdi. “Kıdem tazminatının gaspına hayır” diyen işçiler, sosyal güvence isteyen kadınlar, iş eğitim özgürlük talebiyle gençler taleplerini haykırdı.

    BUCA

    Buca'da 1 Mayıs kutlaması | Fotoğraf: Evrensel

    Kasaplar Meydanında toplanan kitle belediye binası önüne yürüdü. Kutlamaya, Genel-İş 5 No’lu Şube, Eğitim Sen, Emekli Sen, BEKEV, CHP, Emek Partisi, Emek Gençliği, Haziran Hareketi de katıldı. “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Birleşen işçiler asla yenilmez”, “Yaşasın iş ekmek özgürlük”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atıldı. Kutlamaya Belediye Başkanı Erhan Kuluç ve CHP de katıldı.

    NARLIDERE

    Narlıdere eski belediye binası önünde buluşan kitle saat 10.00’da Narlıdere Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Belediye-İş 2 No’lu Şube, Eğitim Sen 6 No’lu Şube, DİSK/Genel-İş, Haziran Hareketi, Emek Partisi Narlıdere İlçe Örgütü üyesi emekçilerden oluşan kortejde sık sık “Faşizme karşı omuz omuza”, “Zam, zulüm, işkence işte AKP”, “Kıdem tazminatına dokunma” sloganları atıldı. Narlıdere Demokrasi Platformu Üyesi Belediye-İş 2 No’lu Şube ve Eğitim Sen 6 No’lu şube yöneticilerinin 1 Mayıs’ı selamlayan konuşmalarının ardından halaylar çekildi.

    TORBALI

    Torbalı’da işçi ve emekçiler kıdem tazminatına karşı, işten atmalara, zamlara hayır dedi. 1 Mayıs marşını hep bir ağızdan söyleyen emekçiler, halaylar ve sloganlarla 1 Mayısı kutladı. Eğitim Sen Torbalı Temsilcisi Nuri Önder, birlik ve mücadele ile işçi sınıfının yeni bir dünya kuracağını söyledi.

    URLA

    DİSK, KESK, Eğitim İş, EMEP, Haziran ve TKP üyeleri Jandarma Kavşağı önünden Atatürk Meydanına yürüdü. Temizlik işçileri iş arabaları (çöp kamyonları) ile şehir merkezinde tur attı. (İzmir/EVRENSEL)

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