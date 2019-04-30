Gazetecilik öğrencileri: Haklarımız için 1 Mayıs’ta alanlardayız

Heval Simge KILAVUZ

Emirhan BULAT

Biz İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden iki öğrenciyiz. İletişim fakültesi öğrencilerine okul sıralarında objektif, tarafsız ve ilkeli gazeteciliği öğütlediler fakat bugün gelinen noktada görüyoruz ki tek kaygımız bunlardan ibaret değil.

Etik gazetecilik mücadelesi vermemiz gerekirken bugün hayatta kalma mücadelesi vermek zorundayız. Eğitimimizi sürdürürken bir yandan çalışmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Günlerce iş aradık, ilanlara bakmakla yetindik. Çünkü ilanlar ya vasıflı eleman aramakta ya da çok düşük ücretler teklif etmekte. Oysa bizim alanımıza yoğunlaşmamız gerekirken süreç bizi nefes alabilmek için farklı alanlara itiyor. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’la yaptığımız sohbette, derslere ek olarak, mesleki alandaki güncel gelişmeleri içeren yeni makale ve kitapların okunması gerektiğini işittik. Türkiye’de gazetecilik yapacak kişiler olarak, Türkiye tarihini öğrenmek gerektiğini belirten Polat, canlı bir habercilik diline sahip olabilmek için edebiyat okumanın ve bunu sürekli hale getirmenin de önemine vurgu yaptı.

Bizim kaygılarımız burada yazılanlardan çok daha fazlası. Yarınımızın karanlık olduğunu kestirebiliyoruz artık. Tutsak gazeteciler, işsiz gazeteciler, linç edilen gazeteciler, sürgün edilen gazeteciler bunlar bizim yarınımız. Bu tabloda ne için mücadele etmemiz bekleniyor? Yandaş mı olacaksın, tutsak mı? Cebi doldurulan mı olacaksın, aç kalan mı? Bu sorulara verdiğimiz cevaplarımız kadar gazeteciyiz.

Bir iletişim fakültesi öğrencisinin kaygısı, tıp, hukuk, sanat, eğitim kısacı tüm üniversite öğrencilerinin ortak kaygısıdır. Kaygılarımız emekçilerle ortaktır, safımız işçilerin safıdır. 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde ortak sorunlarımızı, ortak taleplerimizi duyurmak için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım.