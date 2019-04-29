Tunus'ta 17 kadın tarım işçisi hayatını kaybetti

Tunus'ta 27 Nisan Cumartesi sabahı erken saatlerde, kamyonet kasasında tarladaki işlerine taşınan yaklaşık 50 kadın tarım işçisinden 17'si, lastiği patlayan aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sidi Bou Zid'de yaşanan kaza, ülkede tarım işçilerinin can güvenliği olmaksızın çalıştığının kanıtı niteliğinde.

Kamyonet kasasında her sabah yapılan bu yolculuklar, 7 Tunus Dinarı (Yaklaşık 13 TL) yevmiye için yapılıyor.

Fotoğraf: Evrensel

Ciddi bir ekonomik kriz yaşanan ülkede can güvencesinden yoksun, oldukça kötü koşullarda çalışan kadınlar, günden güne kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle hayatlarını bir çıkmazda sürdürmeye çalışıyor.

Fiyat artışının dizginlenemediği ve maaşların artmadığı ülkede işsizlik her zamankinden daha büyük bir sorun.

Kazanın ardından hayatını kaybeden kadınların yakınları, hükümete tepki göstererek artık bu gidişe dur denilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Tunus Halk Cephesi, yayınladığı açıklamada kazaya sebep olanın günden güne kötüleşen hayat koşulları olduğunu belirtti. Açıklamada hükümetin bu sorunları çözmek için herhangi bir adım atmadığı vurgulanarak Mecliste olağanüstü bir oturum talep edildi.

Halk Cephesi, bunun yanı sıra ulusal yas ve hayatının kaybeden emekçi kadınların yakınları için acil yardım talebinde bulundu.

Tunus'ta geleneksel olarak giyilen tülbentlerin hayatını kaybeden kadınların yaşadıkları evlere asıldığı görüldü. (DIŞ HABERLER)

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