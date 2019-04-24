ODTÜ Bahar Şenliği başladı!

33.ODTÜ Uluslararası Bahar Şenlikleri, öğrenci topluluklarının stantlarıyla panayır alanında başladı.

Şenlik, Dereboyu'nda Müzik Toplulukları sahnesi, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) önünde Caz Topluluğu Sahnesi ve Devrim Stadyumu'nun karşısında Radyo Topluluğu'nun sahnesiyle devam ediyor. Toplulukların kendi üretimlerini sergilediği stantlar, 3 gün boyunca kampüsün farklı bölgelerinde açık olacak. Bu süre boyunca topluluklar, dans gösterileri, bilgi yarışmaları, çuval ve yumurta yarışması, halk oyunları gibi etkinlikler düzenleyecekler. Şenliğin ikinci ve üçüncü günlerinin akşamında ise Devrim Stadyumu'nda konserler gerçekleşecek. 25 Nisan günü gerçekleşecek olan konserlerde Golnar & Mahan, Yüksek Sadakat ve Bulutsuzluk Özlemi yer alacak. 26 Nisan günü ise Devrim Yürüyüşü'nün ve mumlarla stadyuma "Devrim" yazılmasının ardından Ezginin Günlüğü, Moğollar ve Bedük konserleri yapılacak. (Ankara/EVRENSEL)