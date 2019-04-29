Nisan ayında 81 gazeteci hakim karşısına çıktı, 6 gazeteci hapse girdi

CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, medyada yaşanan hak ihlallerinin nisan ayına ilişkin verilerini açıkladı. Nisan ayında 81 gazetecinin hakim karşısına çıktığını belirten Yarkadaş, "İktidar, seçim yenilgisinin hıncını gazetecilerden alıyor" dedi.

Dünyanın her yerinde gazetecilerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığını belirten Yarkadaş, "Ancak ne yazık ki; Türkiye’deki baskılar diğer ülkelerdekileri geride bıraktı" diye konuştu. 2019 yılının nisan ayında gazetecilerin maruz kaldığı hak ihlallerinin patlama yaptığını belirten Yarkadaş, şu verileri açıkladı:

6 gazeteci hapse girdi.

2 gazeteci gözaltına alındı, 81 gazeteci hakim karşısına çıktı.

10 gazeteci 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

4 gazeteciye 17 dava açıldı; 1 gazeteci saldırı ve gasba maruz kaldı, 2 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 1 habere yayın yasağı getirildi, 1 gazeteci ifade verdi.

"GAZETECİLERE BEDEL ÖDETİLİYOR"

Nisan ayının son günlerinde Cumhuriyet Gazetesi Eski Çalışanları Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper’in bir kez daha cezaevine girdiğini belirten Yarkadaş, "Tel tel dökülen bir iddianame, gazetecilerin hayatlarını karartmaya yetiyor" dedi.

Sözcü Yazarı Necati Doğru’nun da benzer bir suçlama ve davayla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Necati Doğru, önceki günkü köşesinde, hapse atılan Cumhuriyet çalışanlarına ‘Bana da yer açın, ben de yanınıza geliyorum’ diye sesleniyor. Bu satırları okurken içim acıdı. Türkiye’de gazetecilik yapmak ne yazık ki en ağır bedelleri ödemeyi göze almakla eş değer hale geldi. Ülkemizin bu utançtan bir an önce kurtulması gerekiyor."

NAZLI ILICAK 1002 GÜNDÜR HAPİSTE

Yarkadaş, Sabah Gazetesi Eski Yazarı Nazlı Ilıcak’ın da 1002 gündür cezaevinde olduğuna dikkat çekerek, "76 yaşındaki bir insan, yıllardır cezaevinde tutuluyor. Bu davaların bir an önce bitmesi ve kimsenin düşüncelerini ifade ettiği için hapse girmemesi gerekiyor" dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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