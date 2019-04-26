Basın Konseyi ve TGC'den Cumhuriyet tepkisi

Basın Konseyi Cumhuriyet çalışanlarının cezaevine girmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet davasında, “terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan ve daha önce Silivri’de hapis yatıp çıkan 5'i eski 6 Cumhuriyet yazar, çizer ve mensuplarının, yeniden cezaevine konulmalarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İstinaf mahkemesi tarafından, Cumhuriyet davasında 5 yıldan az ceza verilenlerin cezasının onanması ile yaşanan hukuk garabeti sonucu, yeniden cezaevine konulan gazetecilerin bir an önce özgür bırakılmalarını talep ediyoruz” denildi.

Davada 5 yılın üstünde ceza alan gazetecilerle ilgili Yargıtay'da incelenen dosyanın sonucunun da gazetecilere özgürlük getirmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “2 yıl 4 aydır dava için bir türlü karar veremeyen Anayasa Mahkemesi’nin de artık bu dosyaya acilen bakmasını diliyoruz. Haksız, hukuksuz cezaevine yeniden konulan Cumhuriyetçilere özgürlük istiyoruz. Yumruk atanların suçlu sayılmadığı Türkiye'ye ifade ve basın özgürlüğü daha çok yakışmalıdır.”

TGC: YAZARLARIN CEZAEVİNE GİRMELERİ HUKUKSAL KARMAŞAYI YANSITIYOR

TGC Yönetim Kurulu, Cumhuriyet gazetesinin eski mensubu altı gazetecinin beş yıldan az ceza aldıkları için hapse girmelerine neden olan hukuksuzluğun bir an önce düzeltilmesini talep etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve mensuplarının beş yıldan az ceza almaları nedeniyle temyize başvuramamaları yüzünden Kandıra Cezaevine girmelerinin Türkiye’de hukuk alanındaki karmaşa ve tutarsızlıkların en son örneği olduğunu belirtti. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı: “Cumhuriyet davasında ‘terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ ile suçlanan Hakan Kara, Güray Öz, Musa Kart, Önder Çelik, Emre İper ve Av. Mustafa Kemal Güngör beş yıldan az ceza aldıklarından dün yeniden cezaevine girdiler. Beş yıldan çok ceza alan Cumhuriyet mensuplarının temyiz süreci sürüyor. Kaldı ki, bu uygulamanın yol açtığı adaletsizliklerin hükümet yetkililerince de bilindiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından da defalarca ifade edilmiş, bu hukuksuzluğun giderilmesi için çalışmalar yapıldığı açıklanmıştır.

Gül Mart ayında basın mensuplarıyla yaptığı bir söyleşide, ‘Bu konularda, uygulamaya dönük aksaklıkları çözme noktasında mutfağımızda bir çalışma yapıyoruz. Aynı fiille ilgili bir ceza istinafta kesinleşiyor, diğerine temyiz yolu açık. Kendi sistemi içinde çözülmesi ya da Yargıtay’a gitmesi yönünde kanun boyutuyla bir düzenlemeye ihtiyaç var mı değerlendiriyoruz’ demiştir.

Meslektaşlarımızın Kandıra Cezaevi’ne girdiği gün yapılan Anayasa Mahkemesi’nin 57. Kuruluş Yıldönümü törenlerinde Adalet Bakanı Gül söz konusu çalışmaların halen sürmekte olduğunu söylemiş, bir sonuca varılamamış olmasının nedenlerini açıklamamıştır.

TGC hukuk alanında yaratılan bu kargaşaya dikkat çeker ve haksız yere hapis yatmak zorunda olan meslektaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep eder.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf), Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onamıştı.

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla yargılanan Akın Atalay hakkında ‘örgüte yardım’ suçlamasından 7 yıl, 13 ay, 15 gün, Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Aydın Engin, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, karikatürist Musa Kart hakkında 3 yıl 9’ar ay, muhasebe çalışanı Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Nisan ayında kararını açıklayan mahkeme Akın Atalay’ın tahliyesine karar vermiş, Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında da beraat kararı vermişti.

Cezaevine girecek isimler ve hapishane kalacakları süreler şöyle:

Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün

Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün

Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalmayacak)

Emre İper: 7 ay 14 gün (HABER MERKEZİ)