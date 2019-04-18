Türkiye basın özgürlüğünde yine 157’nci sırada

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün basın özgürlüğü endeksinde bu yıl da 157’nci sırada yer aldı. Türkiye için ‘Dünyada en çok gazetecinin hapse atıldığı ülke’ tespitini yineleyen RSF, “Mahkemeye çıkarılmadan önce cezaevinde bir yıldan uzun süre geçirmek yeni kural ve uzun cezalar da yaygın” ifadelerini kullandı.

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü 2019 Dünya Basın Özgürlüğü endeksini açıkladı. Türkiye 180 ülkenin yer aldığı listede 157’nci sırada. Türkiye geçen yıl da listede 157’nci sırada yer almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN 3 BASAMAK GERİLEDİ

RSF’nin dünya basın özgürlüğü endeksinde ilk üç sıradaki ülke de değişmedi. Basın özgürlüğünü en iyi tesis eden üç ülke sırasıyla Norveç, Finlandiya ve İsveç oldu.

Listenin son sıralarında ise değişiklik yaşandı. 2017 ve 2018’de son sırada yer alan Kuzey Kore bir basamak yükselerek 179’uncu basamağa yerleşti, son sırada Türkmenistan yer aldı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan da üç basamak gerileyerek 172’nci sıraya indi.

GAZETECİLERE BASKI, İNTERNETE ENGEL

Raporda, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü ve demokrasinin gerilemesi konusunda sert eleştiriler getirildi. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetinin medyadaki eleştirel seslere karşı yürüttüğü cadı avı 2016’daki başarısız askeri darbeden sonra zirve yaptı” denilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “Onlarca medya kuruluşunun ortadan kaldırılması ve Türkiye’nin en büyük medya grubunun hükümet yanlısı bir şirket tarafından alınmasından sonra yetkililer, çoğulculuktan geriye kalan çok az şey üzerindeki baskıyı artırıyor. Geriye kalan az sayıdaki medya kuruluşu taciz altında ve marjinalize ediliyor.”

Raporda “Her yıl binlerce yazıya internette erişimi engelleyen ve insanları sosyal medyada yaptıkları bir ‘like’ (beğenme) nedeniyle hapse atan Ankara, artık bununla da yetinmeyerek video paylaşım sitelerini de kontrol altına almaya çalışıyor” ifadeleri de dikkat çekti.

İDDİANAMESİZ 1 YIL CEZAEVİNDE KALMAK YENİ KURAL

Türkiye için ‘Dünyada en çok gazetecinin hapse atıldığı ülke’ tespitini yineleyen RSF, “Mahkemeye çıkarılmadan önce cezaevinde bir yıldan uzun süre geçirmek yeni kural ve uzun cezalar da yaygın” ifadelerini kullandı. Tutuklu gazetecilere ve kapatılan medya kuruluşlarına yasal temyiz haklarının verilmediğini de belirten RSF şu tespitte bulundu: “Hukukun üstünlüğü, olağanüstü cumhurbaşkanlığı yetkilerinin bulunduğu ‘Yeni Türkiye’de kaybolmakta olan bir hatıra. İnternet sitelerine ve sosyal medyaya karşı sansür görülmemiş boyutlara ulaştı ve yetkililer şimdi, internetteki video sitelerini kontrol altına almaya çalışıyor.”

RSF, Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma eylemine katıldığı için ‘Terör propagandası yapmakla’ suçlandığını ve Türkiye’nin ‘Cennet Belgeleri (Paradise Papers)’ konusundaki haberleri nedeniyle gazetecilere dava açılan tek ülke olduğu hatırlatıldı. Gazeteci Pelin Ünker’in Cennet Belgeleri nedeniyle 13 ay hapse mahkûm edildiği hatırlatıldı; hükümetin ‘vatansever değil’ diye nitelediği araştırmacı gazeteciliğin cezalandırıldığı belirtildi. (MEDYA SERVİSİ)

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