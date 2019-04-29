Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmasının üzerinden 1 yıl geçmeden yeni bir yapılanmanın gündeme gelmesi eleştirildi.

"Tarımda Milli Birlik Projesi" adıyla gündeme gelen yeni yapılanmaya ilişkin olarak açıklama yapan ilgili meslek oda ve dernekleri, yeni yapılanma girişiminin zarar ve tartışmaları beraberinde getireceğine dikkat çekti.

"DIŞA BAĞIMLILIK PEKİŞECEK" TESPİTİ

Yapılan açıklamada, Tarımda Milli Birlik Projesi’ne dair şu eleştiriye yer verildi;

Tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunları çözmekten uzak;

Anayasal ve yasal birçok yeni soruna neden olacak;

Tarım örgütlenmesini kamusal olmaktan çıkarıp, tümüyle yerli ve yabancı sermayenin destekçiliğine indirgeyecek;

Tarımsal üretimimizde gıda güvencesini ve güvenliğini sağlayamayacak,

Yalnızca kârlılık amacını öne çıkaracak;

Ülkemizde tarımsal üretiminin temeli olan küçük üreticilerin tasfiyesine neden olacak;

İthalatçı politikalar kurumsallaştırarak tarımsal ürün ve gıdada dışa bağımlılığı pekiştirecektir!

Bu maddelerin ardından “Bu nedenlerle; Tarımda Milli Birlik Projesi adıyla uygulanmak istenen bu projeden vazgeçilmelidir” çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca şu önerilere yer verildi:

Tarımsal kaynaklarımızın korunmasını sağlayacak,

Üreticilerimizin çıkarlarını gözetecek,

Halkımızın gıda güvenliğinden hiçbir nedenle ödün vermeyecek;

İthalata dayalı politikalardan vazgeçerek, ülkemizin gıdada kendine yeterliliğini sağlayacak;

Tarımsal üretimin her alanında çok boyutlu demokratik planlamayı ilke edinecek;

Ülkemizin ekolojisiyle, toplumsal ve kültürel yapısıyla uyumlu teknik ve teknolojiler geliştirilip ve yaygın olarak kullanılmasını sağlayabilecek bir kamusal tarımsal örgütlenme, konuyla ilgili tüm tarafların iş birliğiyle ülke gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanarak yaşama geçirilmelidir.

AÇIKLAMADA İMZASI BULUNAN KURUMLAR

Kimya Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

Tarım Orman-İş

Tarım Orkam-Sen

Tüketici Hakları Derneği

Türkiye Ziraatçılar Derneği

(İstanbul/EVRENSEL)

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