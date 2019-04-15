Tarım ürünleri üretim maliyeti yüzde 27,33 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım ÜFE) açıkladı. Tarım ÜFE, Mart’ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,33 arttı. Aylık bazda yüzde 1,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,04 yükseldi.

Mart’ta bir önceki aya göre fiyatlar;

- Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.88 arttı

- Ormancılık ürünlerinde yüzde 5.19 arttı,

- Balıkçılıkta yüzde 4.71 düştü.

Grafik: DHA

Aylık en çok artış yıllık bitkisel ürünler ana grubunda oldu. Ana gruplarda Mart’ta bir önceki aya göre artış ve düşüşler şöyle:

- Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,62 artış,

- Tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 artış,

- Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,63 düşüş

Alt tarım gruplarından Mart ayında fiyatlardaki artış ve düşüşler şöyle:

- Turunçgillerde yüzde 7,96 artış,

- Çeltikte yüzde 3,46 artış,

- Koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağılarında yüzde 0,62 artış,

- Yağlı meyvelerde yüzde 0,33 düşüş,

- Canlı kümet hayvanları ve yumurtalarda yüzde 3,28 düşüş,

- Lifli bitkilerde yüzde 5,01 düşüş

Mart 2019'da endekste kapsanan 81 maddeden 48 maddenin fiyatlarında artış ve 27 maddenin fiyatlarında düşüş olurken, altı maddenin fiyatlarında ise bir değişim olmadı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Meyve sebzede üretim düşerken, fiyatlar yükseliyor

Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 25,79 arttı