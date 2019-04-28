"Avengers: Endgame" dünyada gişe açılış rekoru kırdı

"Avengers: Infinity War" filminin devamı niteliğinde olan ve bu hafta vizyona giren "Avengers: Endgame", tüm zamanların gişede en iyi açılış yapan filmi oldu.

CNN International'da yer alan habere göre, "Avengers: Endgame" dünyada 644 milyon gişeye ulaşarak, "tüm zamanların en iyi gişe açılışı yapan filmi" unvanını elde etti. Bu hafta tüm dünyada vizyona giren filmden önce tüm dünyada en iyi açılış gişesi rekorunu, 641 milyon ile "Avengers: Infinity War" elinde tutuyordu.

Film, Kuzey Amerika'da 156,7 milyon dolara, ABD'de ise 310 milyon dolara ulaşarak, bu iki bölgede de açılış gişe rekorlarını kırdı.

The Avengers: Endgame'de; Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin ve Chris Pratt rol alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

'The Avengers: Endgame' fragmanı YouTube'da izlenme rekoru kırdı