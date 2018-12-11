'The Avengers: Endgame' fragmanÄ± YouTube'da izlenme rekoru kÄ±rdÄ±

The Avengers serisinin merakla beklenen son filmi Endgame'in ilk fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Marvel StüdyolarÄ±nÄ±n en popüler yapÄ±mlarÄ±ndan The Avengers serisinin 4. filmi Endgame'in ilk fragmanÄ±, YouTube'da yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± andan itibaren büyük ilgilyle karÅŸÄ±landÄ±. Fragman, ilk 24 saat içerisinde 289 milyon izleyici tarafÄ±ndan tÄ±klanarak bir rekora imza attÄ±.

Serinin bir önceki filmi olan The Avengers: Infinity War ise yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ilk gün 230 milyon izlenmeye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

The Avengers: Endgame, Twitter'da fragman yayÄ±nlandÄ±ktan sonraki ilk 24 saatte 549 bin iletiye konu olarak sosyal medyada en çok konuÅŸulan film oldu ve bu alanda da Infinity War'u geride bÄ±raktÄ±.

26 Nisan 2019'da gösterime girecek olan The Avengers: Endgame'de Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin ve Chris Pratt rol alÄ±yor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 15:00

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