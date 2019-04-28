Liselilerin gözünden yerel seçimler

Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi

AKP iktidarı dışında herhangi bir iktidara tanıklık etmemiş olan liseli gençler; başta Cumhur İttifakı’nın partileri olmak üzere burjuva partilerin seçim kavgasında toplumu kutuplaştıran söylemlerinin, seçimden seçime akla gelen vaatlerinin ardından birçok kentte Cumhur İttifakı’nın ciddi oranda oy kaybetmesi ve gerilemesi ile birlikte başka bir sonuçla biten siyasal bir durumu ilk kez yaşamış oldular.

Seçimlerden önceki çalışmalarda seçmen olmama durumundan dolayı liselileri kentin bir parçası olarak görmeyen ve yerel yönetim anlayışlarında liselilere söz söylemeyen bir tavır hakimdi burjuva partilerinde. Oysaki liseli gençler kentin birçok alanında sorunlarla yüz yüze geliyor.

SINIFLARDAKİ SOHBETLER

Seçimler öncesindeki yerel yönetimlere dair yürüttüğümüz tartışmalarımız, sohbetlerimiz sınıflarımızda hız kesmeden seçim sonrasında da devam etti. Konuştuğumuz bir arkadaşımız sonuçları “Aslında seçimde bizi asıl mutlu eden şey AKP'li olmayan birisinin kazanması oldu. Bu bizim kurtuluşumuzun bir adımı olabilir. İktidarın politikalarına karşı olan kesimin farkına vardıklarını düşünüyorum. Düzende bir değişim olmadı sadece bu düzenin başındaki kişiler değişti. Bunun yanında HDP seçmeninin oy kullanmasının bölgede önüne geçilmesi antidemokratik bir durumdur.” şeklinde değerlendirirken bir diğer arkadaşımız “Partilerin bu dönem için politikalarını gözden geçireceklerini ve halkın taleplerini göz önüne alacaklarını düşünüyorum. AKP’de bir kabullenememe durumu var. Kaybetmelerini geçersiz ve çalıntı oylarla açıklamaya çalışıyorlar. Halbuki her seçimde kendileri bunu yapıyorlar. Şehirden şehre değişmek üzere seçimleri etkileyen bir faktör gençler de olabilir.” diyerek sonuçların atmosferini yorumladı.

Öte yandan bu seçimlere ekonomik krizin birçok alandan etkisini hissettirdiği bir zamanda gidildi. Uzun zamandır sohbetlerimizde fiyatları artan soru bankalarını, zamlanan okul ihtiyaçlarımızı, ateş pahası fiyatlar sunan temel liseleri konuşuyorduk. Seçim çalışmaları sırasında da birçok siyasetçinin ekonomik gidişatı görmezden geldiği konuşmaları dinledik, izledik, okuduk. Sandıkların açılmasının ardından da söyleyebiliriz ki hayatlarımızdaki birçok alanda krizin yakıcılığını seçimler dindirmiş değil. Bu duruma dair sohbet ettiğimizde de bir arkadaşımız “Artan ekonomik sıkıntıların halka yansımasından dolayı farklı kişileri seçtiler. Bütün siyasetçiler bir şeyler yapacağım diyerek yapmaz. Şu an değişmiş siyasetçiler için de aynısı geçerli. Oy alabilecekleri kitle için bir şeyler vadediyorlar ancak bizlerin fikirleri ve talepleri de en az oy kullananlar kadar değerli. Biz ancak birlikte bir şeyler yaparsak kazanım elde ederiz.” sözleri ile durumu özetliyor.