28 Nisan 2019 03:54

Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

Yazar ve sanatçıların 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs emeğin, dansların, türkülerin, ortak acıların ve zaferlerin bayramıdır

Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

Kolaj: Evrensel

    • Paylaş

    İsmail AFACAN
    İstanbul

    İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs yurt çapında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ekonomik krize, işsizliğe, tek adam yönetimine ve savaşa karşı iş, ekmek, özgürlük taleplerini dile getirecek. Peki bu 1 Mayıs’ta yazarlar, müzisyenler, tiyatro, dizi ve sinema oyuncuları ne yapacak? 1 Mayıs onlar için ne anlam ifade ediyor? Talepleri neler? Niçin 1 Mayıs alanlarında olacaklar?... Biz sorduk. Ahmet Ümit, Haydar Ergülen, Seray Şahiner, Ercan Kesal, Levent Üzümcü, Tülin Özen, Muhammet Uzuner ve Şilan Düzdaban yanıtladı. Sektördeki emek sömürüsünün yoğunluğuna dikkat çeken sanatçılar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele çağrısı yaptılar.

    "BÜTÜN YAZARLAR BİRER EMEKÇİDİR"

    Fotoğraf: Sakhalinio/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

    Ahmet Ümit: Elbette yazarlar da 1 Mayıs’ta olmalı. Çünkü bütün yazarlar birer emekçidir. Belki beden gücümüzle çalışmıyoruz ama hayal ve zihin gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca yazarların bir ahlakı varsa, çalışan sınıfların, ezilen sınıfların, kaybedenlerin yanında olmalarıdır. İktidara yakın olan yazarlar ahlaki olarak çürümüş, yozlaşmış yazarlardır. 1 Mayıs çalışan sınıfların, emekçilerin, kaybedenlerin bayramı olduğu için, yazarlar da elbette 1 Mayıs’ta olacaklar, 1 Mayıs’tan yana tavır koyacaklardır. 

    "TALEPLERİN SESLENDİRİLMESİ UMUT IŞIĞI OLACAK"

    Fotoğraf: Rafał Komorowski/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

    Haydar Ergülen: 1 Mayıs’ı istediğimiz yerde özgürce kutlamak istiyoruz. Tabii ne yazık ki Türkiye’nin bu konuda ileri ve geri adımları olduğu için bu sağlanamıyor. Çok anlamsız bir şekilde Taksim’i yasaklıyorlar. Bu tavır kabul edilebilir bir şey değil. Birkaç sene izin verilmişti. Gayet sorun çıkmadan yaşanmıştı. Burjuvazinin dönemsel çıkarları doğrultusunda yasaklıyorlar. 1 Mayısların özgürce kutlanacağı günler gelecektir.

    1 Mayıs’ta talebim işçi sınıfının, yoksul halk kesimlerinin, köylülerin, çalışanların özgürlük taleplerini daha da yükseltmesi, aynı zamanda siyasal ve ekonomik taleplerini dile getirmesidir. Bunlar her zaman olacak şeyler değildir. En azından bu taleplerin seslendirilmesi bile bizim geleceğimize dair umut ışığı olacaktır.

    "YA EMEKÇİLER ELLERİNİ HAVAYA KALDIRIRSA!"

    Ekran görüntüsü Youtube'da Hayatın Sesi hesabının yayımladığı videodan alınmıştır.

    Seray Şahiner: 1 Mayıs İşçi Bayramı, bir arada ürettiğimiz insanlarla bir arada yürümenin, meydana birlikte çıkmanın günü. Lakin, sistem işçilerin sokağa sadece alışveriş yapacağı zaman çıkmasından yana. Taksim’e çıkış serbest, kredi kartını kullanmak için çıkıyorsan... Kanlı 1 Mayıs’ta yitirdiklerimizin anması için de Taksim’de olmanın ayrı bir anlamı var. Yıllardır her 1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı’nda yapılmaya başlayan inşaat çalışmaları... Sonrasında güvenlik bahanesiyle meydan yasağı getirilmesi, aslında şu korkunun da göstergesi: Ya emekçiler, çok da dolu olmayan ceplerine kartlarını çıkarmak için ellerini sokmak yerine o eli yumruk yapıp havaya kaldırırsa!

    "1 MAYIS, BİZİM GELECEĞİMİZDİR"

    Fotoğraf: DHA

    Ercan Kesal: 1 Mayıs’ı unutmayacağız. Çünkü 1 Mayıs, bizim geçmişimiz değil geleceğimizdir. Doğru; derin bir iç çekiştir 1 Mayıs... Bir arkadaşın gece yarısı çalınan kapısı gibi bir şey. Bir annenin bebeğine sebepsiz ve duru bir bakışı, yeni doğmuş çocuğumuzun kucağımızda kıpırdayan gürbüz gövdesi gibi, ya da sabahlara kadar süren bir sohbetin ardından içimizde kalan kekremsi bir tat. 1 Mayıs kederimizdir. Yarım kalan coşkumuzdur. İş, ekmek ve barış türküleriyle Taksim’e yürüyen insanların bizde kalan anıları hâlâ umut etmemizin de sebebidir.

    "EMEĞE SAYGI HEPİMİZİN ŞİARI OLMALI"

    Fotoğraf: Instagram

    Levent Üzümcü: İnsanın en kutsal şeylerinden biri insanın emeğidir. Emeğe saygı hepimizin şiarı olmalı. Emeğe sahip çıkmayan, emeğe saygısı olmayan insanlar hak, hukuk ve adalete saygısı olmayan insanlardır. 1 Mayıs’ta hepimiz emeğe saygımızı gösterelim ki, saygısı olmayanlar bir arada olduğumuzu görsün.   

    "BİRBİRİMİZİN GÖZÜNÜN İÇİNE SEVGİYLE BAKMAK İÇİN..."

    Ekran görüntüsü Youtube'da Onedio hesabının yayımladığı videodan alınmıştır.

    Tülin Özen: 1 Mayıs her sektörden, her meslekten üreten, kendisinin ve ailesinin insanca mutluluk ve refah içinde yaşayacağı bir hayatı talep eden, işini iyi yapmanın ve alın terinin karşılığında değerli olduğuna ve değerli bulunmayı hak ettiklerine inananların bayramı. Yani emeğin, eşitliğin, dansların, türkülerin, şarkıların, el ele tutuşmaların, birbirine destek olmaların, dertleşmelerin, ortak acıların, zaferlerin ve gülüşmelerin bayramı...

    Bu 1 Mayıs’ta tabii ki çalışma koşullarımız, çalışma saatlerimiz düzenlensin, haklarımız, güvenliğimiz güvence altına alınsın istiyoruz. İşimizi severek, verdiğimiz emeğin değer görüldüğünü bilerek, herhangi bir fiziksel kaza anında unutturulmaya çalışılarak değil, sahip çıkılarak çalışmak istiyoruz. İsteklerimizi söylemek, birbirimizin gözünün içine sevgiyle bakmak, yalnız kalmamak ve kimseyi de yalnız bırakmayacağımızı söylemek için 1 Mayıslarda coşkuyla buluşuyoruz.

    "TİYATRO’DAKİ VERGİLERİN İNDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    Muhammet Uzuner: 1 Mayıs her şeyden önce bir bayram... İşçinin emekçinin bayramı... Dolayısıyla hayatını beden gücüyle, fikir gücüyle kazanan herkesin alanlarda olması ve bu bayramı kutlaması gerekiyor. Sinema ve tiyatro oyuncuları olarak sektörün daha adaletli bir düzene kavuşturulmasını, iş güvenliklerini sağlayan kanunlar çıkarılmasını, özellikle tiyatro biletlerindeki vergilerin indirilmesini istiyoruz. Bayramlar ve şenlikler güzeldir, birleştiricidir. Yeni fikirlerin açığa çıkması için bir vesiledir. Bu nedenle herkes bu emek bayramına sahip çıkmalıdır.

    "KAMERA ÖNÜ VE ARKASI DAYANIŞMASINI HİSSETTİRELİM"

    Çınar adlı filmden bir sahne

    Şilan Düzdaban: Benim için 1 Mayıs’la 2 Mayıs arasında bir fark yok. Oyuncu da, set işçisi de iş bulabildiği ölçüde emeğini satıyor. Sette oyuncuların emeği hafife alınacak gibi değil ama kamera arkası çalışanlarıyla kıyaslanmamalı. Oyuncu ruhsal ve zihinsel disiplinle çalışırken, set çalışanları fazladan fiziksel güç harcamak zorundalar. Oyuncu sahnesini oynar ve dinlenmeye çekilir ama set durmaz. Çalışma saatleri şu an sendika ‘ilke’lerine göre 12 saat ama çok kötü koşullarda 18 saat çalışıldığını biliyoruz. Dayanışma şart, fakat kolay değil. Bu ülkede işçiler açlıkla terbiye ediliyor. Gidenin yerine yenisini getirmek o kadar kolay ki seti yavaşlatmıyor bile. Bu durumda iş güvenliğinden söz etmek de mümkün değil. Tanınan oyuncuların desteği çok önemli, milyonlara ulaşabiliyorlar. Farkındalığı büyütebilirler. Set koşullarının nitelik kazanması oyuncunun performansını da etkiler. Bu yıl 1 Mayıs’ı özel kılacak şey ise kamera önü ve arkası dayanışmasını etkili bir biçimde hissettirmektir.

    2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?

    2019 1 Mayısı hangi ilde nerede, saat kaçta kutlanacak?

    ÖNCEKİ HABER

    Sezai Temelli: Gelin demokrasi ittifakında buluşalım
    SONRAKİ HABER

    EMEP, grevdeki Hilton SA işçilerini ziyaret etti
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    10 soruda Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Porto Riko'da hükümet değişikliği

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    İlhan Başgöz'ün Güre'de halk bilimi okulu -2-
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Akar, görüşmede "ABD ile ortaklaşamazsak 'Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden AYM kararına karşı açıklama
    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden AYM kararına karşı açıklama

    Üç üniversitenin AYM'nin Barış Akademisyenleri kararına karşı kampanya başlatmasının ardından bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü AYM kararına karşı bir açıklama yayımladı.

    CHP'den belediye başkanı yakınlarının görevlendirilmemesi için kanun teklifi
    CHP'den belediye başkanı yakınlarının görevlendirilmemesi için kanun teklifi

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi konusunda bir kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    KESK üyesi emekçiler Edirne, Artvin, Muğla ve Van’dan Ankara'ya hareket etti
    KESK üyesi emekçiler Edirne, Artvin, Muğla ve Van’dan Ankara'ya hareket etti

    KESK üyesi emekçiler, toplusözleşme görüşmeleri öncesi Edirne, Artvin, Muğla ve Van’dan hareket ederek Ankara’ya doğru yürüyüş başlattı.

    CHP Milletvekili Karaca: Salda Gölü için 30 Temmuz'da göl kıyısında buluşalım
    CHP Milletvekili Karaca: Salda Gölü için 30 Temmuz'da göl kıyısında buluşalım

    CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Burdur'daki Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasına karşı çıkmak için 30 Temmuz Salı günü saat 14.00'te göl kıyısında buluşma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuna Altınel için özgürlük ve dayanışma çağrısı
    Tuna Altınel için özgürlük ve dayanışma çağrısı

    Barış Akademisyeni Tuna Altınel hakkındaki ilk duruşma yarın Balıkesir’de görülecek.

    EMEP kurucularından Cabbar Demirci memleketi Kayseri’de anıldı
    EMEP kurucularından Cabbar Demirci memleketi Kayseri’de anıldı

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden EMEP kurucularından Cabbar Demirci, memleketi Kayseri'de anıldı. Anmada Demirci'nin dik duruşu ve birleştirici tutumuna vurgu yapıldı.

    Yuvaları su altında kalan yavru Caretta carettalar yaşamını yitirdi
    Yuvaları su altında kalan yavru Caretta carettalar yaşamını yitirdi

    Alanya’da Caretta caretta yuvaları su altında kaldı, çok sayıda yavru denize ulaşamadan ya da yumurtadan çıkamadan yaşamını yitirdi. Akaryakıt şirketinin dere yatağına müdahale ettiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Ahtapotla tokalaştım
    Ahtapotla tokalaştım
    Gönüllü ormancılar: Kırmızı karıncalar
    Gönüllü ormancılar: Kırmızı karıncalar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen
    Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen
    Mem Ararat: Kardeşçe yaşamak istiyorsak sanatı teşvik etmeliyiz
    Mem Ararat: Kardeşçe yaşamak istiyorsak sanatı teşvik etmeliyiz
    Ali Deniz Uzatmaz futbol turnuvasının 4'üncüsü tamamlandı
    Ali Deniz Uzatmaz futbol turnuvasının 4'üncüsü tamamlandı
    Yapımı için milyonlarca dolar harcanan Bursa Şehir Hastanesini su bastı
    Yapımı için milyonlarca dolar harcanan Bursa Şehir Hastanesini su bastı

    Türkiye'nin en büyük beşinci şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesini su bastı.

    İmamoğlu: Kayıt dışı Suriyelilerin İstanbul'dan gönderilmesi elbette gerekli
    İmamoğlu: Kayıt dışı Suriyelilerin İstanbul'dan gönderilmesi elbette gerekli

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayıt dışı mültecilerin İstanbul’dan çıkarılması kararına dair “Bu yapılan işlem elbette gerekli" yorumunda bulundu.

    MHK: Mevzuatı ‘Geri göndermeme’ ilkesine uygun hale getirin
    MHK: Mevzuatı ‘Geri göndermeme’ ilkesine uygun hale getirin

    Mülteci Hakları Koordinasyonu, “Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi” yayınlayarak hükümete mevzuatı uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenleme çağrısı yaptı.

    İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 72’si kadınlar ve kız çocukları
    İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 72’si kadınlar ve kız çocukları

    İnsan ticaretinin mağdurlarının yüzde 49'unu kadınlar, yüzde 23'ünü kız çocukları, yüzde 21'ini erkekler ve yüzde 7'sini de erkek çocuklar oluşturuyor.

    Rusya: Türkiye ile Suriye'de nokta atışı operasyonlar için tedbir alıyoruz
    Rusya: Türkiye ile Suriye'de nokta atışı operasyonlar için tedbir alıyoruz

    Rusya ordusundan yapılan açıklamada Türkiye ile birlikte Suriye'de bazı hedeflere nokta atışı operasyonlar düzenlemek için tedbir alındığı belirtildi.

    Milletvekillerinin bakanlara ‘FETÖ’ sorusu sorması yasak
    Milletvekillerinin bakanlara ‘FETÖ’ sorusu sorması yasak

    Meclis Başkanlığı, muhalefet milletvekillerinin ‘FETÖ’ye ilişkin soru önergelerini reddetmeye başladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu raporunu güncelliyoruz
    Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu raporunu güncelliyoruz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gelişen olayları da dikkate alarak Kürt sorunuyla ilgili “22 Soru 22 Cevap” raporunu güncellemek istiyoruz.

    Adanalı Küçük Zeydan engelleri aşıp okumak istiyor
    Adanalı Küçük Zeydan engelleri aşıp okumak istiyor

    Adana'da Kele ailesi, omurilik felci olan çocukları Zeydan’ın okula gidebilmesi için mücadele veriyor. Zeydan'ın en acil ihtiyacı tekerlekli sandalye.

    Munzur Milli Parkı'nda maden aramaya ruhsat verildi
    Munzur Milli Parkı'nda maden aramaya ruhsat verildi

    Tamamı maden sahası ilan edilen Munzur Dağlarından sonra, Munzur Milli Parkı'nın bir bölümünde bir şirkete maden arama ruhsatı verildiği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketindeki son kayıp da bulundu | Bilanço: 7 ölü
    Düzce'de sel felaketindeki son kayıp da bulundu | Bilanço: 7 ölü

    Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu. Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

    Meclis, 78 araca aylık 1.2 milyon lira kira ödüyor
    Meclis, 78 araca aylık 1.2 milyon lira kira ödüyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) verdiği yanıta göre Meclis, makam araçları için aylık 1.187.200 lira kira bedeli ödüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sendika "gerekirse grev", madenci de "biz hazırız" diyor
    Sendika "gerekirse grev", madenci de "biz hazırız" diyor

    TTK'de örgütlü GMİS hükümetin yüzde 5+4 teklifine tepkili. Dayatmanın sürmesi halinde 25 Ağustos'ta greve çıkılacak. Evrensel'e konuşan madenciler, mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Temmuz 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Temmuz 2019 Pazartesi

    Mültecilere ilişkin geri gönderme tartışması, AYM'nin barış akademisyenleri kararı ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta?

    Kayıp 6 KHK'liden 4'ü bulundu
    Kayıp 6 KHK'liden 4'ü bulundu

    Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 KHK'liden 4'ünün bulunduğu duyuruldu. Diğer 2 kişiyle ilgili açıklama yapılmadı.

    TCDD Müze binasının da Medipol’e verildiği ortaya çıktı
    TCDD Müze binasının da Medipol’e verildiği ortaya çıktı

    TCDD Misafirhanesi’nin ardından tarihi TCDD Müzesi binasının da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesine verildiği ortaya çıktı.

    California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı 
    California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı 

    ABD'nin California eyaletindeki Gilroy Sarımsak Festivali'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 