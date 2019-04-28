Pamukkale Ekmek ve Gül grubundan 1 Mayıs öncesi "Emek Şiirleri" gecesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Ekmek ve Gül Kadın Grubu, İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs kapsamında Emek Şiirleri gecesi düzenledi.

PAÜ Ekmek ve Gül Kadın Grubu, 27 Nisan'da 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında şiir gecesi düzenledi. "Emek Şiirleri Gecesi" başlığı altında bir etkinlik gerçekleştiren kadınlar, 1 Mayıs'a dair kısa bir belgesel gösteriminin ardından emeği anlatan şiirler okudu.

Bu yılki 1 Mayıs'ın öneminin de tartışıldığı etkinlikte, bugünün gençlerinin yarının işçi ya da işsizleri olacağı ifade edilerek "Sanatın da bir mücadele aracı, hatta sanatın amacının mücadele olduğunu söylemek gerek. Sansüre ve yasaklamalara karşı sanat da sanatçılar da renklerini 1 Mayıs alanına yansıtmalı. Mücadele etmediğimiz sürece sanattan siyasete, ekonomiden eğitime hiçbir şey iyiye gitmiyor. Geleceğimizi kazanmak için bu önemli günde alanlarda olmalıyız" denilerek 1 Mayıs'a katılma çağrısı yapıldı. (Pamukkale/EVRENSEL)