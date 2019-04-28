28 Nisan 2019 09:06

12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

12 Eylül'de 4 yıl yönettiği Mamak Cezaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen Raci Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

Fotoğraf: Kurtuluş Arı/DHA

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    12 Eylül darbesi döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan emekli Albay Raci Tetik, 88 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Tetik, 12 Eylül döneminde 4 yıl yönettiği Mamak Cezeaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösteriliyordu. Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

    Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, İstanbul’da TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezinde uzun yıllardır kalan işkenceci Albay Raci Tetik, 26 Nisan'da akşam saatlerinde öldü. Yarın İstanbul Selimiye Camii’nde öğle namazının ardından Tetik için askeri tören yapılacak. Daha sonra Tuzla Şifa Mezarlığında toprağa verilecek. Tokat’ın Erbaa ilçesinde, 1931 yılında doğan Tetik, Temmuz 1980’de Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olarak atandı. 12 Eylül darbesiyle birlikte cezaevini 4 yıl yönetti.

    İLHAN ERDOST KATLEDİLDİ

    12 Eylül 1980 darbesinin ardından ağabeyi Muzaffer Erdost ile gözaltına alınan yayımcı İlhan Erdost, 7 Kasım 1980’de Mamak Cezaevinde askerler tarafından dövülerek katledildi. Cezaevine girişten koğuşuna götürülene kadar 4 jandarma er tarafından defalarca darbedilen İlhan Erdost, bu sırada "Artık dövmeyin, sabah kızlarımı öpmeden çıktım" demişti.

    HESAP VERMEDEN ÖLDÜ

    Anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasından sonra 12 Eylül döneminde yapılan işkencelere ilişkin açılan soruşturmanın bir ayağını da Mamak Askeri Cezaevi oluşturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Şubat 2013’te talimatla Raci Tetik’in ifadesini aldı. "Cezaevinde görev yaptığım sürede Askeri Cezaevi Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirdim, disiplini sağladım" diyen Tetik, görevi süresince cezaevine 31 bin tutuklunun girip çıktığını, kimseye işkence yapmadığını, personeline işkence yapılması talimatı vermediğini iddia etti. O dönemde emrinde yüzlerce personel olduğuna işaret eden Tetik, hepsinin tek tek ne yaptıklarını bilemeyeceğini söyledi. Savcılık, soruşturma sonucunda 30 yıllık zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle Tetik hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

    MECLİS'TE SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE YÜZLEŞTİ

    TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından 20 Ekim 2012’de dinlenen işkenceci Tetik, Mamak’ta işkence görenlerden HDP’li milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile de yüzleşmişti. Tetik ile Önder arasında şu dialog geçmişti:

    Önder: Beni tanıyor musunuz?
    Raci Tetik: Kılığınızdan, kıyafetinizden ve şeklinizden -kusura bakmayın- şöyle bir baktım “Dışarıda bana söylenilen kimdi?” diye, sizi tanıdım. Orada yatanlardan birisiymişsiniz. Ben açık söylerim, hiç yalanım yoktur.
    Önder: Kılığımdan kıyafetimden mi tanıdınız?
    Tetik: Evet, çünkü burada herkes efendi gibi giyinmiş, ben bile efendi gibi. Siz böyle biraz daha halkvari giyinmişsiniz. “Olsa olsa budur” diye düşünerek, tanıdım. İçten söylüyorum.
    Önder: Mamak’ta da böyle bir histeri içindeydiniz. Herkesi tek tip elbiseye sokmak yani niye milletvekili deyince “Efendi gibi giyinmek ve halk tipi giyinmek” diye tasnif ediyorsunuz. Tek tip elbise giydirilme zamanını hatırlıyor musunuz Sayın Tetik?
    Tetik: Konusu çıktı ama benim zamanımda tek tip elbise giydirilmedi.
    Önder: Peki, hiç kendiniz bizzat tutukluları cezalandırdınız mı? Mesela dövdünüz mü?
    Tetik: Hayır. Ben niye döveyim.
    Önder: Şerefiniz üzerine bunu söyler misiniz?
    Tetik: Şerefim üzerine, Tanrı üzerine, milletim, vatanım üzerine yemin ederim. Dövmedim, fiske vurmadım.
    Önder: Şimdi, birincisi, beni dövdünüz, ben kendimi katmayacağım işin içine ama yüzlerce…
    Tetik: Hayır, hayır, hayır. Ben niye döveyim seni?
    Önder: Esas duruş göstermediğim için.
    Tetik: Oradaki görevli, subay, astsubay ve erlere belki hata yaptığı için kötü muamele yaptım ama hiçbir tutukluya ben manyak mıyım tutukluya… Askeri cezaevinin bir yönetmeliği var, ben aynen ona uydum kelime kelime.
    Önder: Askeri Cezaevi Yönetmeliği’nde ‘Tabutluk’ tabir edilen zemin 1, 2, 3’ün altındaki yerleri…
    Tetik: ‘Tabutluk’ siz tabir ediyorsunuz, orası ‘hücre’. Orayı yaptırdıktan sonra uslandınız. İçeride bir vukuat işleyen birisini zabıt tutuyorlar, getiriyorlar, ben de onaylıyordum.
    Önder: Peki, hiç gözünüzün önünde tutuklular dövüldü mü?
    Tetik: Benim gözümün önünde tutuklular dövülmedi. Ha, şunu söyleyeyim: Şu anda da belki kusura bakmayın sesim biraz fazla çıktı…
    Başkan: Evet, çok yükseldi.
    Tetik: Benim sesim çok gürdür. Benim sesim duyulunca herkes titrer.
    Önder: Biz titremiyoruz öyle pek yani…
    Tetik: Amma titremiyordunuz. Ha, bırak şimdi palavrayı bırak.

    YILMAZ DURAK: "İŞKENCEDEN ZEVK ALIYORDU"

    Aynı komisyonda dinlenen eski MHP'li Yılma Durak, "Hakikaten zulüm etmekten, işkenceden zevk alıyordu" demişti. Tetik'in sıradan bir asker olmadığını vurgulayan Durak yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

    "İşkenceden öldürülen arkadaşlar oldu, sakat kalanlar... İşkence tekniğini bilmedikleri için bazı arkadaşlarımızın ağzına 10 gün sadece pamukla su verip hayatta kalmalarını sağladık. Ülkücü de solcu da Raci Tetik adını duyduğunda aynı ürpertiyi yaşıyor. Bir albay nasıl işkencenin emrini verip onu seyreder?" (HABER MERKEZİ)

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