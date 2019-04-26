Garo Paylan, soykırımla ilgili erişilemeyen zabıtları Meclise sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermeni Soykırımı'nın 104. yıldönümü olan, 24 Nisan’da yaptığı konuşmada, devlet arşivlerin araştırmalara açık olduğu söylemesi üzerine, olayla ilgili erişilemeyen zabıtları Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Nisan’da yaptığı konuşmada, “Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok” diyerek, devlet arşivlerinin her araştırmacıya açık olduğunu açıklamasını hatırlatan Paylan, öte yandan araştırmacılar; 1919-1922 yılları arasında, Ermenilere karşı işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılandığı Divan-ı Harb-i Örfî mahkeme zabıtlarının devlet arşivlerinde bulunmadığını, yahut belgelerin ulaşılabilir olmadığını iddia ettiklerini hatırlattı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclise soru önergesi verdi. Paylan şu sorulara yanıt istedi:

Divan-ı Harb-i Örfî mahkemelerinin zabıtları devlet arşivlerinde bulunmamakta mıdır?

Söz konusu mahkeme zabıtları ilk kez ne zaman arşivlere girmiştir? Zabıtların kayıtları en son ne zaman ve hangi arşiv envanterinde tutulmuştur?

Eğer bu zabıtların asıllarının olmadığı veya ulaşılabilir olmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyorsa, zabıtlar şu an nerede, hangi arşivde tutulmaktadır?

“Hakikate erişmek isteyen” araştırmacılar bu zabıtlara hangi yollarla ulaşabilecektir?

(Ankara/EVRENSEL)

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