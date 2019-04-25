Rabia Naz'ın elbisesi neden 1 ay emniyette bekletildi?

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Rabia Naz Vatan soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Rabia'nın elbisesinin 1 ay boyunca ilçe emniyet müdürlüğünde bekletildiğini söyledi.

Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin geçtiğimiz ay Hâkimler Savcılar Kurulunun nihayet davaya ilişkin bir müfettiş görevlendirdiğini belirten Tığlı, Rabia'nın ölümün arkasındaki sır perdesi aralasın diye yeniden bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Adli soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı noktasından hareketle, 8 polis hakkında soruşturma başlatıldığını ve 60’a yakın tanığın ise yeniden dinleneceğini söyleyen Tığlı, “Geçen bir yıllık sürede yapılan, yapılması gereken fakat yapılması gerekirken, ihmal edilen kimi noktalara atanan müfettişlerden sonra bile temas etmekte imtina edildiğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığının aynı polisler hakkında yürüttüğü soruşturmanın, HSK’nın müfettiş görevlendirmesinin ardından hemen durdurulması, soruşturmada kusuru bulunanların hâlâ korunduğuna yönelik bir görüntü verdiğine dikkat çeken CHP’li Tığlı, “1 ay boyunca ilçe emniyet müdürlüğünde bir poşetin içinde bekletilen elbise baba Şaban Vatan’ın ısrarları sonucunda kriminal inceleme yapılması için adli tıpa ancak gönderilebilmiştir” dedi.

HACETTEPE RAPORU NEDEN DİKKATE ALINMADI?

Tığlı, 18 Ocak 2019 tarihinde Giresun Adli Tıp Şubesi’nin hazırladığı ilk raporda Rabia Naz’ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı olabileceği, savcılığın 31 Ekim 2018 tarihinde olay yerinde yaptırdığı keşiften sonra hazırlanan bilirkişi raporuna göre “Rabia Naz’ın durgun halden kendisini aşağı bırakması durumuyla düşmediği”, Trabzon Adli Tıp Kurumu ve son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na bağlı İstanbul I. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun koşarak yüksekten atlama ihtimalinin fazlalığına dair raporlar hazırlandığına dikkat çekti.

Otopsi raporunda Rabia'nın ölümü için “beden travmasına bağlı” ifadesi kullanılırken bu durumun bilirkişi raporunda “yüksekten düşmeye bağlı” biçiminde olduğunu aktaran Tığlı, “Rabia’nın 'araç çarpmasına bağlı' olarak hayatını kaybettiği kanaatini oldukça güçlü belgeleyen Hacettepe Üniversitesi’nin raporu neden hiç dikkate alınmamıştır” diye sordu.

Rabia’nın vücudundaki saman tozu ve parçalarının keşif sonrası yıkılan binadakilerle uyumlu oluşu üzerinde neden durulmadığına da ilişkin yetkililerden yanıt isteyen Tığlı, “Ortopedik bulgulara dönük olarak ilk tespitleri yapan doktorun ifadesine neden başvurulmamıştır? Rabia, evinin önünde bulunduğunda kopma noktasına gelen sol ayak bileğine rağmen yerde hiç kan olmaması şaşırtıcı değil mi? Belediyenin alelacele yıktığı metruk binada Rabia’nın vücudunun temizlemesi amacı ile kullanılan sıvı ve kimyasal madde kullanıldığına dair iddialara ilişkin hangi tespitler yapılmıştır?” diye konuştu. (Ankara/EVRNSEL)

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