Rabia Naz’ın ölümünde ‘metruk bina’ şüphesi: Talaş parçaları uyuştu

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştıran müfettişler inceledikleri raporlar ve dinledikleri tanıklar üzerinden ilginç bir ayrıntıya ulaştı. Olay sonrası Rabia Naz’ın üzerindeki okul üniformasında tespit edilen talaş ve saman parçalarının polisin 27 Eylül’de olay yeri incelemesi yaptığı okul yolu üzerindeki metruk bir evdeki talaş ve saman parçaları ile örtüştüğünü belirledi. Otomobil çarptığı ve sürücünün Rabia Naz’ı önce metruk eve götürdüğü, ardından evlerinin önüne bırakarak kaçtığı iddia edildi. Küçük kızın ölümündeki sır perdesini aralayacak metruk evin ise olay yeri keşfi sonrası yıkıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada önemli bir delil olan ve Rabia Naz’ın ölümündeki sır perdesini aralayacak metruk evin ise 27 Eylül’de polisin yaptığı olay yeri keşfinden hemen sonra yıkıldığı ortaya çıktı.

‘DELİLİ ORTADAN KALDIRMAK HUKUKU HİÇE SAYMAKTIR’

Vatan Ailesinin Avukatı Emel Bodur Kılıç, Rabia Naz’ın evinin önünde adeta sihirli el tarafından bırakılmışçasına bulunduğunu belirterek tek isteklerinin Rabia Naz’a ne olduğunun ortaya çıkarılması ve evin önüne kim tarafından getirildiğinin tespit edilmesi olduğunu söyledi. Kolluk kuvvetlerinin hiçbir şekilde görevini yapmadığını düşündüğünü belirten Avukat Kılıç “Savcılık intihar diyerek dosyayı kapatma niyetindeydi” dedi.

Savcılığa, metruk evin yıkımının soruşturmanın tamamlanmasına kadar durdurulmasına ilişkin karar olduğunu hatırlatan Avukat Kılıç, şunları dedi: “Ancak bu karara riayet edilmedi. Olay yeri incelemesi 27 Eylül’de yapıldı. Akabinde bu metruk bina yıkıldı. Aile, Rabia Naz’ın bu metruk binaya götürüldüğünü iddia ediyor. Metruk binanın yıkılmasına yönelik olarak savcının sözlü talimatı yeterli denilse de bunu asla bir hukukçu olarak kabul etmiyorum. Bu kadar önemli bir soruşturmada, bu kadar önemli olan bir delilin ortadan kaldırılması, hukuk kurallarını hiçe saymaktır. Soruşturma tamamlanıncaya kadar yıkımın durdurulmasına karar veren savcılık makamı, neden sözlü bir talimatla polis memurlarına buranın yıkılmasına yönelik işlem yapılmasına izin vermiştir. Bunun açıklanmasını istiyoruz” dedi.

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTENDİ

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Meclis Başkanlığına verdiği dilekçede, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın Giresun’un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu süreç içerisinde yaşanan esrarengiz, şüpheli ve şaibeli olayların araştırılarak toplum vicdanının rahatlatılması amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM iç tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını talep ettiğini” kaydetti. (HABER MERKEZİ)