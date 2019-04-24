AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Siirt’in 31 Mart’ta AKP’den aldıkları Kurtalan Belediyesinde bıraktığı borca ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için meclise soru önergesi verdi.

BORÇLU BELEDİYELERİN AKP’Lİ OLMASI TESADÜF MÜDÜR?

Beştaş’ın meclise verdiği önergede Sayıştay raporlarına da değinerek önceki dönem AKP’nin aldığı ya da kayyım atanan belediyelerde yapılmış harcamaların usule ve yasaya aykırı olduğunu ifade etti. Bu belediyelerden bir tanesi olan Kurtalan Belediyesinin de büyük borç altında bırakıldığını belirten Beştaş, “Tespit edilen verilere göre Kurtalan Belediyesi’nin İller Bankası’ndan aldığı kredi borç tutarı, 133.391.956,91 TL; işçi ikramiye alacaklarına ilişkin borcu 1.716.158,72-TL; Halk Bankası’ndan alınmış kredi borcu 4.463.705,00-TL; kamu borçları yapılandırma-SGK-Emekli Sandığı- Vergi- Esnaf Alacak Hesabı-Memur Sendika-İşçi Sendika-Geçici Noksan Alacakları-İcra-Dedaş-DSİ toplamı 40.205,255,88 TL olmak üzere 179.777.076,51-TL olarak hesaplanmış ve belediye binasına asılmıştır. Diğer yandan Kurtalan Belediyesi’nin yurttaşlara yeterli hizmet vermediği, ayrımcılık uygulamak suretiyle belirli yerlerde su kesintilerine neden olduğu, alt yapı sorunları başta olmak üzere ilçenin asgari sorunlarının dahi çözüme kavuşturulmadığı bizzat Kurtalan halkı tarafından ifade edilen bir husustur” dedi.

Beştaş’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için verdiği önergede şu soruları sordu:

Kurtalan Belediyesinin harcamalarında usulsüzlük olup olmadığı yönünde Bakanlığınız bir çalışma yürütmüş müdür?

Sayıştay raporlarında Kurtalan Belediyesinin harcamalarına ilişkin hangi bulgular tespit edilmiştir?

Kurtalan Belediyesi’nin İller Bankası ve Halk Bankası’ndan çekmiş olduğu kredilerin nerelere harcandığına ilişkin tespitler yapılmış mıdır? Elde edilen bulgular nelerdir?

Bakanlığınız Kurtalan Belediyesi’nin çalışmalarını denetlemiş midir? Denetlenmediyse sebebi belediyenin AKP’de olması mıdır? Yahut bir denetleme söz konusu olduysa buna ilişkin bir işlem tesis edilmemiş olma gerekçesi belediyenin AKP’de olması mıdır?

Seçimlerden sonra el değiştiren belediyeler eski belediyelerin borç durumlarını tespit ederek belediye binalarına asmış olup buna göre tüm borçlu belediyelerin AKP’li belediyeler olması tesadüf müdür?

Seçimler sonrasında AKP’nin kaybettiği yerellerde seçim sonuçlarına ilişkin hukuki gerekçelerden azade bir şekilde itiraz etme sebebi belediyelerdeki borç durumunun ve yolsuzlukların halktan gizlenmesi midir?

Kurtalan Belediyesi, AKP döneminde İller Bankası ile Halkbank’tan neden kredi çekmiştir?

İller Bankası ile Halk Bank’tan alınan krediler nereye harcanmıştır?

İller Bankası ile Halk Bank’tan alınan büyük miktarlı kredilerin, Kurtalan halkına hizmet için harcanmadığı nazara alındığında nereye aktarıldığı neden tespit edilmemiştir?

AKP’li belediyelerin genelinde yüklü borç tablosu ve ihtişamlı makam odaları nazara alındığında; yapılan borcun halka hizmet yerine neden belediye başkanları ile makam odalarının yeniden yapılması için gerçekleştirildiğine ilişkin sorumlular hakkında bir soruşturma yapılacak mıdır?

AKP’li belediyelerin borç ve kredi yöntemiyle lüks harcamalarda bulunması neyin göstergesidir?

İktidar partisinin “itibardan tasarruf olmaz” söylemi belediyelerine de mi sirayet etmiştir?

Halka itibardan tasarruf olmaz söylemi dayatılırken ekonomik krizin yükünün de halka yüklenmesi adil bir yönetim midir?

AKP’li belediyeler neden halka karşı şeffaf bir tutum sergilememektedir?

AKP’li belediyelerin şeffaf bir yönetim anlayışı benimsememesi ve belediyelerinin ekonomik tablolarına dair bir açıklama yapmama nedeni yolsuzluklarının büyük çaplı olmasından kaynaklı mıdır?

Halihazırda AKP’de kalan belediyelerin borç durumuna ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapılacak mıdır? (HABER MERKEZİ)

AKP ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borçları ne kadar?