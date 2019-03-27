Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 560 TL

Türk-İş’in, her ay düzenli yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, 2019 Mart ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 14 lira oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 560 lirayı buldu.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” de aylık 2 bin 454 lira olarak hesaplandı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)