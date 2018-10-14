14 Ekim 2018 04:27
Son Düzenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 14:39

Suriyeli işçilere çalışma izni: Sendikalar uyuyor, patronlar iştahlı

Ercüment Akdeniz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Suriyeli işçiler için hazırladığı kitapçığa ilişkin yazdı.

Suriyeli işçilere çalışma izni: Sendikalar uyuyor, patronlar iştahlı

Fotoğraf: Ercüment Akdeniz

    • Paylaş

    Ercüment AKDENİZ

    “15 yaşını dolduran ve işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir...”

    “İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir...”

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) Suriyeli işçiler için hazırladığı kitapçıkta işte bunlar yazıyor. Türkçe ve Arapça olarak iki dilde hazırlanmış olan kitapçığı İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) bürolarında bulmak mümkün.

    Ama akla gelenin aksine; ÇSGB’nin böyle bir broşür hazırlamasında işçi sendikaları değil patron sendikaları etkili oldu! Çünkü Türkiye’deki işçi sendikaları Suriyeli işçilere hâlâ çok mesafeli. Oysa Suriye’den gelen göçü sermaye lehine bir fırsat olarak değerlendiren TİSK (Türkiye İşverenler Sendikası) üniversitelerle birlikte bir kanun taslağı hazırlamış ve bunu çoktan Hükümetin gündemine getirmişti. Suriyeli işçilere çalışma izni çıkarılmasına dair kanun resmiyet kazandıktan sonra da İŞKUR önündeki kuyruklara Suriyeli işçiler de eklendi.

    ■ Türkçe ve Arapça olarak iki dilde hazırlanmış olan kitapçık

    Fotoğraf: Ercüment Akdeniz

    Bakanlığın mülteci işçilere dağıttığı kitapçık “Çalışma Hayatına Dair Referans Bilgiler” adını taşıyor. Kitapçığın içinde, mevcut iş kanununda yer alan ve her T.C vatandaşı işçiyi bağlayan maddeler var. Bu maddeler; ücret, izin, iş güvencesi, iş uyuşmazlıkları, tazminat, işsizlik ödeneği, sendika üyeliği, grev, işçi sağlığı ve iş güvenliği vb şeklinde sıralanmış. Böylece Suriyeli işçilere “Artık sizin de bu haklarınız var” mesajı verilmiş. İş kanunundan alıntılanan “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep vb sebeplere dayalı ayrım yapılamaz” maddesi de bu mesajı güçlendirir nitelikte. Ama işin aslı pek böyle değil.

    MÜLTECİNİN KADERİ PATRONUN İKİ DUDAĞI ARASINDA

    Zira aynı kitapçığın “Çalışma İzni Alma Yükümlülüğü” ve “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışması” bölümlerinde Suriyeli işçileri bağlayan hükümler başka şeyler söylüyor. Maddeler halinde bakacak olursak:

    1- Bir işyerinde çalışmak isteyen mülteci işçiye en fazla 1 yıl çalışma izni verilebiliyor. 1 yıllık süre dolunca işçinin patrondan ikinci kez onay alması gerekiyor ve bu durumda ‘geçici koruma altındaki’ işçiye en fazla 2, daha sonra da 3 yıl daha çalışma izni verilebiliyor. Süresiz çalışma hakkı ise ancak bir işyerinde 8 yıl dolduğunda geçerli oluyor. Peki bu ne demek? Bu, mülteci işçinin 8 yıl dolana kadar el pençe divan durması veya herhangi bir haksızlığa ses çıkarması durumunda çalışma iznini kaybetmesi demek. 

    2- İlgili kanunda mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak mülteci işçiler çalışma izninden muaf tutulmuş! Tarlada çalıştırılacak ‘yabancı işçiler’ için alınacak “çalışma izni muafiyet belgesi” için de valilikler adres gösterilmiş. Göçle birlikte Türkiye’ye gelen yüz binlerce Suriyelinin daha çok vasıfsız ya da kır kökenli olduğu düşünüldüğünde; yarım milyona yakın mülteci devlet onayı ile tarlalarda  kayıtdışı çalışacak ya da temel haklardan yoksun kalacak. 

    3- ‘Geçici koruma sağlanan yabancı işçiler’ bundan böyle modern fabrika ve işletmelerde de çalışabilecek. Ki bu, “kaymağı hep merdiven altı sektör yedi, biraz da biz yiyelim” diyen büyük sermaye çevrelerinin en büyük hayaliydi. Ama daha önce TİSK’in dikkat çektiği üzere; bir işyerinde çalışan ‘yabancı işçi’ sayısı fabrikadaki toplam sayının yüzde 10’nunu geçemeyecek. Bu şart, fabrikalarda olası gerilimleri emecek bir emniyet sübabı olarak düşünülmüş. Pratik başarıya göre kotanın artması gündeme gelebilir.      

    4- Suriyeli işçilere çalışma izni çıkmış olmakla birlikte, adı geçen kanunda, bugüne kadar Türkiye’de kayıt dışı çalıştırılmış mülteci işçilerin “müktesep” haklarının ne olacağına hiç değinilmemiş! Müktesep haklar, işçinin geriye dönük kazanılmış haklarını tanımlıyor. Ve mülteci işçilerin, daha önce kayıt dışı çalıştırılmış da olsa, tanık olması durumunda müktesep haklarından (tıpkı Türkiyeli işçiler gibi) yararlanması gerekiyor. Kanunda bu haktan söz edilmemesi, geçmişte yaşanan ağır sömürü vakalarının üzerine sünger çekildiği izlenimi veriyor. 

    İŞÇİ SINIFI İÇİN HEM TEHLİKE, HEM İMKAN

    Türkiye’de Suriyeli işçilere “mülteci statüsü” tanınmaması en büyük sorun. Ama ‘geçici koruma’ adı altında da olsa (patronlar bundan envai çeşit menfaat de umsa) Suriyeli işçilere çalışma izni çıkarılması hak alma bilincinin önünü açabilir. Öyle ya da böyle bu girişim mülteci işçilerin sendikalara üye olması (ya da yapılması) için bir kapı aralıyor. Elbette bunun için önce sendikaların üzerindeki ölü toprağını atması gerek. Bunun için çalışmaya iki dilli broşürlerle başlayabilirler. Ayrıca işçi sendikalarının, kanun yapım süreçlerinde politikasız kalması da kabul edilir değil.

    Fabrikalarda, işyerlerinde çalışan Türkiyeli işçilerin de bu gelişmeyi (çalışma iznini), Suriyeli işçilerle ortak bir örgütlenmeye (sendikaya) evriltmesi şart. Aksi halde önyargıların büyümesi, birbirleriyle rekabete zorlanan işçilerin çalışma koşullarının daha da kötüleşmesi kaçınılmaz.

    Bu arada “Grev, sendika ve işçi hakları zaten kağıt üzerinde, Suriyeli işçiler nasıl yararlanacak?” diye soranlar da çıkabilir. Elbette o haklar uzaydan gelmedi ve işçi sınıfının uluslararası tarihsel birikimiyle elde edildi. Kağıt üzerindeki hakların hayata geçmesi de yine bu meşakkatli yoldan olacak.    

    Son bir not:

    Bakanlığın dağıttığı kitapçıklarda Puma, NB, Adidas, CA, PVH, Asos, İnditex, Tesco gibi firmaların sponsor armaları olması da pek manidar! Zira bunlar arasında uzak Asya’da çocuk emeği sömürme, Türkiye’de fasonlar aracılığıyla kayıt dışı mülteci çalıştırma haberlerine konu olan firmalar var.

    Fotoğraf: Ercüment Akdeniz

     

    ÖNCEKİ HABER

    Çocuklar bakıma muhtaç ve risk altında!
    SONRAKİ HABER

    AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya: Yalan söylemekten yüzleri kızarmıyor
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Eli silah tutma çağındaki Suriyeliler’

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Kulüpler satılacak, dertler bitecek mi?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Zeytinyağı Müzesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye konusu ele alındı.

    Seyir halindeki özel halk otobüsü küle döndü
    Seyir halindeki özel halk otobüsü küle döndü

    Ankara’da Sincan-Kızılay hattında sefer yapan özel halk otobüsü motorunda çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı 15 dakikalık görüşmenin tecridin sonlanması anlamına gelmediğini söyledi.

    Bingöl’de kötü hava koşulları nedeniyle yarın (15 Ocak) okullar tatil
    Bingöl’de kötü hava koşulları nedeniyle yarın (15 Ocak) okullar tatil

    Bingöl merkez ile bağlı belde ve köylerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

    Almanya'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Yunanitan'da sözleşmeli öğretmenler kadro talebiyle eylem yaptı
    Yunanitan'da sözleşmeli öğretmenler kadro talebiyle eylem yaptı

    Ekonomik kriz gerekçesiyle kadrolu öğretmen atamalarının dondurulduğu Yunanistan'da sözleşmeli öğretmenler, hükümetin yasa tasarısını protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 2 işçi hayatını kaybetti
    Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 2 işçi hayatını kaybetti

    İzmir Torbalı’da fabrikada kazan patladı. 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı.

    Kosova'da eğitimciler ücret artışı talebi karşılanmayınca greve çıktı
    Kosova'da eğitimciler ücret artışı talebi karşılanmayınca greve çıktı

    Kosova'da yarı yıl tatilinin ardından bugün başlaması gereken ikinci eğitim dönemi eğitim emekçilerinin aldığı grev kararı nedeniyle başlamadı.

    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    GÜNCELLENDİ
    Zimbabve'de işçiler greve gitti
    Zimbabve'de işçiler greve gitti

    Zimbabve'de işçiler, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Zimbabve Sendikalar Kongresi Başkanı Mutasa: Hükümet ekonomiyi düzeltmeli

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven açlık grevi eylemini sonlandırmıyor
    Leyla Güven açlık grevi eylemini sonlandırmıyor

    68 gündür sürdürdüğü açlık grevi eylemine devam edeceğini belirten Leyla Güven: Kimse bizden bu görüşme ile eylemi, grevi sonlandırmamızı beklemesin

    ‘TBMM’de erken yaşta evlilik için af yasası hazırlanıyor’
    ‘TBMM’de erken yaşta evlilik için af yasası hazırlanıyor’

    Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü erken yaşta evlilikler nedeniyle ceza alanlar için af yasası hazırlandığını belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    Tunus’ta işçiler IMF anlaşmasına karşı ikinci kez greve çıkacak
    Tunus’ta işçiler IMF anlaşmasına karşı ikinci kez greve çıkacak

    Tunus Genel İşçi Sendikaları Nureddin Tabbubi: Hükümet, IMF'nin yanında konumlanarak, bize ikinci defa greve gitmekten başka çare bırakmadı

    Motorin ve benzine yine zam!
    Motorin ve benzine yine zam!

    Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz

    ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye'ye sert mesaj verdi. Mesaja Ankara'dan da tepki gösterildi.

    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”
    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”

    HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, akciğer hastalarının üç haftada bir almak zorunda oldukları ilacı SGK’nin neden ödenmediğini sordu.

    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu
    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu

    Umut Vakfı “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” 2018 Raporu’na göre sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış yaşandı.

    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor
    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor

    HDK, 9. Olağan Genel Kurulunun sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede seçim için demokrasi güçlerinin birleşmesi çağrısı yapıldı.

    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor
    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor

    68 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek amacıyla Sebahat Tuncel ile Selma Irmak süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacak. 

    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı
    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı

    Alsancak Elektrik Fabrikası için Başbakanlık Özelleştirme İdaresi yeniden satış istedi.

    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi
    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi

    Ünye İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Mehtap Toptaş ve ailesi, eskiden birlikte çalıştığı Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Sarıkoca’nın saldırısına uğradı.

    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL
    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dolar haftaya hızlı yükselişle başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı

    TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi kasım 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 daraldı.

    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor
    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor

    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Suriye'de yaşanan sürecin geldiği noktanın telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayacak riskleri içerdiğini söyledi.

    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı
    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı

    "Orman morman kesiyor, atıyor" diyerek çevreye zarar veren şirketleri eleştiren Erdoğan, çevreye zarar verdiği mahkemece kesinleşen fabrikayı açtı.