Yatağan işçileri geriye dönük haklarını kazandı

Tes-İş Yatağan Şubesi, Yatağan Termik Santralinde yıllarca taşeron firmalarda asıl işleri yapan işçiler için 2011 yılından beri sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazandı.

Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Taşeron firmalarda asıl işleri yapan arkadaşlarımızı sendikamıza üye yapacağız dedik. Onların haklarını, çıkarlarını koruyacağımızı söyledik. O günden beri onlara verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Tabii bu süreç öyle kolay olmadı, suyu bulandıran çoktu. Aralarında sendikaya korka korka üye olanlar vardı. İşe girmelerine önayak olanlara danışan arkadaşlarımız vardı. Sıkıntılı da olsa başardık ve taşeron firmalarda asıl işleri yapan arkadaşlarımızın tamamını sendikamıza üye yaptık. Arkadaşlarımız da bizlere inandılar, güvendiler, tam destek verdiler. Bize duyulan bu güveni hiçbir zaman istismar etmedik. Yatağan’da yaklaşık 300 taşeron üyemiz için 8 yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesini ikinci defa kazandık. Geriye dönük hak ettikleri ücretler cuma günü itibariyle üyelerimizin hesaplarına yattı. Hayırlı olsun, güle güle harcasınlar.”

Yeniköy ve Kemerköy’deki taşeron işçilerin alacaklarına ilişkin sürecin devam ettiğini aktaran Erçelik şöyle devam etti: “Milas’ta aleyhimizde verilen karara itiraz edeceğiz ve gittiği yere kadar götüreceğiz. Süreç biraz uzayacak ama sonuçta biz kazanacağız! Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece kazanan hep biz olacağız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)