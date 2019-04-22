İmamoğlu, başkanlığını kabul etmeyen İBB çalışanlarına istifayı önerdi

İlk belediye meclisi toplantısını bugün gerçekleştirecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ya Ankara Çubuk'ta gerçekleşen saldırıyı kınadığını söyleyen İmamoğlu, "Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum. Talihsiz açıklamalar yapıldı. Bu işin sanası banası yok. 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk dün. Bu ülke bizim. Her yere gideriz. Bu tür talihsiz açıklamaların derhal bitmesini bekliyorum" dedi.

Dün Maltepe'de gerçekleşen "Yeni bir başlangıç" mitingine değinen İmamoğlu, "Gerçekten kamu gücünü kendi gücümüz görmeyeceğiz. Yeni nesil bir siyaset anlayışını 16 milyon hemşehrimle birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'na seslenerek "Seçim tekrarı beka meselesidir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt veren İmamoğlu, "Onun için cevap verilecek bir konu değildir. Seçim bitmiştir, mazbatamızı aldık. YSK, tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gündeme dair açıklama yapıyorum. https://t.co/psF2otC2bY — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 22 Nisan 2019

İmamoğlu, İBB'de dijital verilerin kopyalanması için de "İncelemeler yapılması doğru bir süreçtir. Kanun ne emrediyorsa odur. Komplo teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerini hayretle izliyorum" dedi.

Sosyal medyada kendisi aleyhinde paylaşımlar yapan belediye çalışanlarıyla ilgili ne yapacağı sorulan İmamoğlu, "Elbette kuruma, demokrasiye, seçime ,seçilene saygı göstermeyen ve bunu kabul etmeyenlerin yerinde ben olsam istifa ederim. Suç teşkil ediyorsa soruşturma yapılacak" yanıtını verdi.

Hakkari'deki saldırı sonrası kendisini hedef gösteren manşetlere dair konuşan Ekrem İmamoğlu, "Dava açacağız. İnsanların duygularını, vatanseverliğini ayaklar altına alan yazan çizen insanların canı çok yanmış herhalde. Bazı şeyler şanstır. Toplum da kişiler de bunu değerlendirmeli. Gazeteciliği kışkırtmaya yönelik yapmayı da çok büyük bir suç olarak görüyorum. Umarım hukuk cezasını verir. Arkadaşlarımız işlemleri başlattı" dedi. (HABER MERKEZİ)