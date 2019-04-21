Gazi'de 1 Mayıs toplantısı: "1 Mayıs’ı her alana yaymalıyız"

Emek Partisi Sultangazi İlçe Örgütü yaklaşan 1 Mayıs öncesi işçi ve emekçilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yerel seçim sonuçlarının ve 1 Mayıs’ta gündeme gelecek taleplerinin konuşulduğu kahvaltıya; Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel katılarak bir konuşma yaptı ve işçilerle sohbet etti.

Tüzel, muhtar ve yerel meclisler aracılıyla 1 Mayıs’ı yerelden genele güçlendirmeli, örgütlü mücadeleyi her alana yaymalıyız derken, 1 Mayıs'ın işçiler ve dönemin özellikleri açısından önemine değindi.

TALEPLERLE MÜCADELEYE

Hdp Sultangazi İlçe Eş Başkanı Zübeyde İnce, Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Eyüp Bulut, Gazi Mahallesi Muhtarı Umut Doğan, İstanbul’daki Vartolular Derneği Genel Başkanı İbrahim Ballıkaya, Ovacık Ziyaret Köyü Derneği Başkanı Aydoğan Aktaş, Bilse Teksil işçileri, Ejot Tezmak Metal işçileri, sağlık ve eğitim emekçileri, kadınlar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen kahvaltıda, Emek Partisi Sultangazi ilçe Başkanı Olcay Özak da bir konuşma yaptı. Ülkedeki gündemin hızla değiştiği günlerden geçiyoruz diyen Özak, “Olağan dışı gelişmelere birlikte tanıklık ediyoruz, Emek Partisi olarak seçim sürecindeki aynı özveri ve çalışmayı 1 Mayıs alanlarına taşımaya yönelik işçi ve emekçilere taleplerimiz ile mücadele çağrısı yapıyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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