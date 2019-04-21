Aydem işçileri kıdem tazminatı için 1 Mayıs alanlarında olacak

1 Mayıs öncesi bir araya gelen Denizli Aydem Elektrik işçileri, kıdem tazminatının gasp edilmemesi için işyerlerinde planlı ve güçlü çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Türk-İş’e bağlı Tes-İş üyesi Aydem Elektrik işçileri 1 Mayıs öncesi kahvaltı gerçekleştirdi. Tes-İş Aydın Şubesi Teşkilatlandırma Sekreteri Özcan Göçer ve Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Erkan Kıdak da kahvaltıya katıldı.

Seçimden hemen sonra gündeme gelen kıdem tazminatının fona devredileceği tartışmaları ve vergi adaletsizliği kahvaltının ana gündemi oldu. İşçiler, ellerinde kalan son iş güvencesi olan kıdem tazminatının gasp edilmemesi için işyerlerinde planlı ve güçlü çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Aydem işçisi Ümit, “Bu reform tasarısı için bir araya gelinmeli, bu işin sağı-solu yok hepimizi ilgilendiriyor. Tüm sendikalar, işçi dernekleri hep birlikte hareket etmeli, hepimizin kaygısı ekmek ve gelecek kaygısı” ifadelerini kullandı.

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Görevlisi Erkan Kıdak ‘kıdem tazminatının fona devrini’ şöyle değerlendirdi: “Askere giden erkek işçi kıdemini alır. Evlenen kadın işçi evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdemini alıp işten ayrılabilir. Çeyiz parasıdır kıdem tazminatı, askerlik parasıdır. Ama fon sisteminde işçi askerlik ya da evlilik nedeniyle işten ayrılsa bile fondaki parasını çekemeyecekler. Kıdem tazminatı son, giydirilmiş, brüt ücretten hesaplanır, yani işçi kaç yıl çalışmış olursa olsun, geçmiş yıllarda ne kadar ücret alırsa alsın, kıdem tazminatını en son ücreti üzerinden alır.”

Sendikal mücadele ve örgütlü dayanışma ile sermayenin bu saldırılarının üstesinden gelinebileceğini ifade eden Kıdak, 1 Mayıs’ı işçilerin tarihsel mücadele ile yarattığını ve günümüzde dünyanın her yerinde işçilerin taleplerle alanlarda olduğunu söyledi.

Türkiye’de DHL direnişlerinde Avrupa’daki işçilerin de direnişe destek vermesi ile DHL’deki örgütlenmeyi hızlandırdığı örneğini verdi. Toplantıdaki bir enerji işçisi de TÜSİAD’ın reform paketine sahip çıkan hükümetin öne sürdüğü taslak için, “Biz işçiler ve siz akademisyenlerle hep birlikte kendi ‘Kıdem ve sosyal iyileştirme taslağımızı’ hazırlayalım önerisini sundu. Tes-İş Aydın Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Özcan Göçer tüm bu tartışmalarla ve taleplerimizle birlikte 1 Mayıs’ta alanlarda daha güçlü olalım çağrısı yaptı. (Denizli/EVRENSEL)

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