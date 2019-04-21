Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evin önüne gelerek, "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki asker cenazesinde uğradığı tekmeli ve yumruklu saldırının ardından mahallede bulunan bir eve getirildi. Saldırganlar buradaki evin etrafını da sardı, eve girmeye çağırdı, taşlarla Kılıçdaroğlu’nun aracının camlarını kırdı.

Bu esnada bir kadının “Yakın evi yakın” diye bağırdığı da görüntülerde yer aldı.

Cenazeye katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası getirildiği evin etrafındaki vatandaşlara seslendi.

Akar, polis arabasının hoparlöründen evin çevresinde toplanan saldırganlara “arkadaşlarım” diye hitap etti, “Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz simdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere” ifadelerini kullandı.

Akar’ın ifadeleri şöyle:

"Çubuk, yiğit insanların olduğu, şanlı tarihi olan bir yer. Sizler gerçekten son derece bilgili, görgülü, yetişmiş insanlarsınız. Sizin şanlı bir tarihiniz var. Bugün burada bir evladımız şehit oldu. Onunla ilgili gerekli töreni yaptık, vazifemizi yaptık. Onun şehit olduğu yerde şu anda silahlı kuvvetlerimiz, onun silah arkadaşları o dağları, tepeleri oradaki teröristlere dar ediyorlar. Hiçbir şekilde Yener'in kanını yerde bırakmayacağız. Silahlı kuvvetler elinden gelen her şeyi yapıyor. Arkadaşlarım, Yener'in mekanı cennet olsun, Allah anasına, babasına, sizlere, silahlı kuvvetlere sabır versin. Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz şimdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener'in evine gidiyoruz." (AA)

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