Gebze'den sonra Kızıltepe'de anneler polislerce yerde sürüklendi

Mardin Kızıltepe’de açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek için açıklama yapmak isteyen Barış Anneleri, polis şiddetine maruz kaldı. Anneler polislerce yerde sürüklendi. Polis saldırısında 5 kişi gözaltına alındı.

Açlık grevindeki çocukları için Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi tutan anneleri hedef alan polis şiddetine tepkiler sürerken benzer bir polis şiddeti haberi bu kez Mardin Kızıltepe’den geldi. Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı cezaevlerinde devam eden açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek amacıyla açıklama ve oturma eylemi yapmak istendi. Barış Anneleri’nin yapacağı açıklamaya HDP ve DBP’li yöneticiler ile HDP’li Mazıdağı Belediye Eşbaşkanı Nalan Özaydın da destek vermek üzere katıldı.

AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Ancak yapılacak açıklama öncesi her iki partinin bulunduğu binanın önünü ablukaya alan polisler, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtip, dağılmalarını istedi. Yapılan görüşmeler sırasında Barış Anneleri’nin ellerindeki dövizler polisler tarafından zorla alındı.



Bu duruma tepki gösteren annelerin sesleri de, yine TOMA’dan siren sesi çalınarak bastırılmaya çalışıldı.



Engellemeye rağmen açıklama yapmaya başlayan Barış Annesi Hevlet Öncü, sadece barış talep ettikleri, cezaevinden çıkacak bir cenazeye daha tahammülleri olmadığını ifade etti. Bu sırada polis biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli su ile gruba saldırdı.

Fotoğraf: MA

BARIŞ ANNESİ YERDE SÜRÜKLENDİ

Polisler müdahaleleri sırasında yere düşen Barış Annesi Hevlet Öncü’yü yerde sürükledi. Yine HDP İlçe Eşbaşkanı Şirin Öbek de yüzüne aldığı darbe ile hafif yaralandı. DBP Mardin İl Eşbaşkanı Şehmuz Sun ise tazyikli suya maruz kalması sonucu yüzünde kanama oluştu.

Fotoğraf: MA

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis saldırısına tepki gösteren DBP yöneticisi Şükran Erol ve ayağı alçıda olan Mazıdağı HDP İlçe Eşbaşkanı Mesut Ürün’ün de aralarında olduğu 3 kişi polislerce darbedilerek gözaltına alındı. Barış Anneleri ise, polis şiddetinden korunmak için bir iş hanına sığındı.



Polisin bu yaklaşımına tepki göstermek için Kızıltepe Özgürlük Meydanı’nda toplanan yurttaşlar da yine polis müdahalesine maruz kaldı. Burada da ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına alındı.

Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde 11 gün önce nöbet eylemi başlatan annelere dün cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istedi, polisler ellerinde copla üç anneyi sert bçimde itekledi ve hakaret etti. Kaydedilen görüntüler, kamuoyunun tepkisine yol açtı. Tepkiler üzerine Kocaeli Valiliği kınama ifadeleri yer almayan bir açıklama yayınlayarak “... Eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Bu zulüm yanınıza kalmaz!

Tecrite karşı açlık grevinde olan çocukları için, Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi gerçekleştiren annelere, polis hakaret ederek jopla saldırdı.

İnsanlıktan nasibini alamamış bir zihniyetin bu faşizan saldırısı kabul edilemez.#AnnelerDirenişte pic.twitter.com/gWhYK6BXl9 — HDP İstanbul (@HDPistanbul) 19 Nisan 2019

Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor