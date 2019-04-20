Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 işçi yaralı
Mersin’de tekstil işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi, 6 işçi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Mersin'de tekstil işçilerini taşıyan midibüsünün devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
Turgay E. idaresindeki 33 D 1109 plakalı işçi servisi Mersin-Adana D400 kara yolu kavşağında devrildi.
Kazada, araçta bulunan 24 işçiden 6'sı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. (Mersin/AA)
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