Sudan’da demokrasi nöbeti sürüyor, El Beşir cezaevine gönderildi

Sudan’da halk, başkent Hartum’daki Genelkurmay Karargahı önünde darbe karşıtı nöbetini sürdürüyor. Devrik lider Ömer Beşir rejiminin tamamen tasfiyesi ve sivil yönetime geçiş talebiyle 12 gündür oturma eylemi yapan Sudanlılar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’dan gelen cuntaya destek açıklamalarına tepki gösterdi.

Protestocular, kimsenin içişlerine karışmasını istemediklerini, kimseden yardım beklemediklerini belirterek, “Mısır, BAE ve Suudi Arabistan. Yardımınızı istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

AB: GEÇİŞ SÜRECİ SİVİL OLMALI

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi’nin meşruiyetini tanımayacağını bildirdi.

Strazburg’da düzenlen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Mogherini, “Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi’nden bazı güven artırıcı önlemler almasını bekliyoruz. Bunlar arasında tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması da bulunuyor. Sudan’da güvenlik güçleri, son haftalarda ve aylarda meydana gelen ölüm ve saldırılardan sorumlu tutulmalıdır” ifadelerini kullandı. Mogherini, saydığı adımların atılması halinde anlamlı bir siyasi müzakere zemini oluşacağına dikkati çekerek, böylece Sudan’da tüm tarafların iyi niyetli bir şekilde iş birliği yapabileceğini kaydetti.

“Geçiş döneminin siviller eliyle olmasını istiyoruz. AB, Askeri Geçiş Konseyi’nin meşruiyetini tanımayacak” diyen Mogherini, Afrika Birliği’nin bu konuya ilişkin taleplerini desteklediğini belirtti.

‘BEŞİR, YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNDE’

Sudan’da darbe ile iktidara gelen ve 30 yıl sonra kitlesel halk protestoları sonucu ordu tarafından tutuklanan devrik diktatör Ömer Beşir’in, başkent Hartum’daki Kobar Cezaevi’ne gönderildiği açıklandı. Reuters ailesine konuşan iki aile üyesi, Beşir’in Salı gecesi geç saatlerde Kobar Cezaevi’ne götürüldüğünü söyledi. Burası, Beşir’in 30 yıllık yönetimi boyunca işkence ve insan hakları ihlalleri ile anılan bir cezaevi. Beşir, görevden alındığı 11 Nisan’dan bu yana bir başkanlık konutunda tutuluyordu.

AF ÖRGÜTÜ: BEŞİR UCM’YE TESLİM EDİLSİN

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada Sudan’ın Devrik Başkanı El Beşir’in Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilmesi ve istifa eden Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Goş’un protestocuların öldürülmesindeki sorumluluğunun araştırılması istenildi.

Son aylarda Sudan’daki protestoculara uygulanan ölümcül baskılara öncülük eden Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Goş’un istifa ettiği haberleri üzerine bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Doğu Afrika, Boynuz ve Büyük Göller Bölgesi Direktör Yardımcısı Sarah Jackson’ın soruşturulması gerektiğini açıkladı.

Salih Goş’un son aylarda onlarca Sudanlı protestocunun öldürülmesinde ve denetimi altındaki Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi’nin gerçekleştirdiği öne sürülen işkence, keyfi gözaltı ve diğer insan hakları ihlallerinde taşıdığı sorumluluğunun soruşturulmasının hayati önem taşıdığını belirten Jakson; “İstifa etmek, ağır insan hakları ihlallerine ilişkin hesap vermekten kaçmak anlamına gelmemelidir. Sudan’daki yeni yetkililer, ülkenin son otuz yıldır tanıklık ettiği, uluslararası hukuk gereğince suç teşkil eden korkunç fiillerin tekrarlanmamasını sağlamak için geçmişteki insan hakları ihlallerini ele almalı ve acilen ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirmelidir” dedi.

Eski devlet başkanı Ömer El Beşir’in nerede olduğunun derhal açıklanması gerektiğini de vurgulayan Jakson şunları söyledi:

“Otuz yıllık yönetimi boyunca işlenen ihlallere yönelik adaletin sağlanması için El Beşir’i zaman kaybetmeden Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim etmelidir. Sudan ordusunun Darfur’da işlediği ihlaller nedeniyle Ömer El Beşir’e Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından beş farklı insanlığa karşı suç ve iki farklı savaş suçu yöneltiliyor.” (HABER MERKEZİ)

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