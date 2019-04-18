18 Nisan 2019 14:14

İlik nakli bekleyen 6 yaşındaki Meryem için kampanya başlatıldı

"Fankoni aplastik anemi" hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak için kampanya başlatıldı.

İlik nakli bekleyen 6 yaşındaki Meryem için kampanya başlatıldı

Fotoğraf: Arzu Erbaş/DHA

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    Rize’nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen ‘fankoni aplastik anemi’ hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen 6 yaşındaki Meryem Ravza Bayrak için sosyal medyadan çağrı yapıldı.

    "TEK ÇARE İLİK NAKLİ"

    Kök hücre bağış kampanyasında ilk günde 144 gönüllü kök hücre ve kan bağışında bulundu. Alınan kök hücrelerin belki kızına belki de uygun ilik bekleyen başka kişilere umut olacağına dikkat çeken anne Aliye Bayrak bağışçılara teşekkür ederek “Tek çözüm ilik nakli. Uygun iliği de bizim bulmamız imkansız. Onun bizi bulması gerekiyor. Kardeşleri, akrabalarımızdan kök hücre alındı ama uyan olmadı. Artık umudumuz duyarlı vatandaşların vereceği kök hücre bağışı” dedi. Baba Mustafa Bayrak ise ellerinden uygun nakili beklemekten başka bir şey gelmediğini söyleyerek kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

    ÖYKÜ ARİN'E İLİK NAKLİ BU AKŞAM YAPILACAK

    Öte yandan İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin'e uygun donör bulunamaması nedeniyle daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakle karar verdi. Öykü'nün ilik nakli, bugün akşam saatlerinde yapılacak.

    Hastanede bir haftadır kemoterapi gören anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında kan verirken paylaştığı videoda, kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Yazıcı, "Korkacak hiçbir şey yok. Hematoloji bölümlerinde onlarca çocuk, genç, insan gördüm. Gözlerinde kayıp bir umut ışığı. O ışık sende olabilir. Donör olun" dedi.

    “Kök hücre bağışlarının doku eşleşmesi neden yavaş yapılıyor?”

    “Kök hücre bağışlarının doku eşleşmesi neden yavaş yapılıyor?”

    "5 AYLIK KABUS BİTECEK"

    Öykü Arin'in babası Çağdaş Yazıcı, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bizim için 5 aylık kabus bitecek. Güzel bir bahar olacak. Benim de normalde yüzde 50 uyumlu. Ancak doktorlar ilik transferinin anneden yapılmasının daha az riskli olacağını söyledi. Hem yakın çevremiz hem de donör olan binlerce kişi bizim gibi kaygılı ve heyecanlı bekliyor. Ancak bizde heyecan daha ağır basıyor."

    28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR

    Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi, kemoterapi uygulandı. Hastanede steril odada dinlenmeye devam eden Yazıcı'dan bugün akşam saatlerinden alınacak ilik, Öykü Arin'e nakledilecek.

    "ÖYKÜ ARİN'E UMUT OL, DONÖR OL"

    Nakil tamamlandıktan sonra, Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası devam ediyor. (HABER MERKEZİ)

    Donör bekleyen Öykü Arin'den çağrı: Korkacak bir şey yok iyileşiyorsun

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