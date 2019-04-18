Ekrem İmamoğlu: Şeffaflık için radikal kararlar alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günün ardından dün mazbatasını aldı. Güne Fox Tv'de yayımlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılarak başlayan İmamoğlu, öğle saatlerine doğru Saraçhane'deki belediye binasına geldi. İmamoğlu İBB Başkanı olarak ilk mesai gününün mesajlarını buradan verdi.

ÖĞRENCİ AKBİLİNİN 50 LİRAYA DÜŞÜRÜLMESİ

Saraçhane'deki konuşmasında seçim vaatleri arasında yer aldığı üzere öğrenci akbilinin aylık 50 liraya düşürülmesi için derhal harekete geçeceklerini söyleyen İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasının kütüphaneye çevrileceğini de yineledi.

"Cumhurbaşkanı İstanbul’a gelecek, karşılamada bulunacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim devlet görevim neyse gereğini yerine getiririm, getireceğim. Kendisini buraya davet edeceğim. Toplum sevgi ve anlayışı istiyor" cevabını verdi.

İmamoğlu, belediye meclisinde çoğunluk olmamalarıyla ilgili olarak da şunları dile getirdi: "Meclis iradesinin sizde olmamasını bir zafiyet olarak gösterseler de ben bunu bir fırsat haline getirmek istiyorum. Tüm şeffaflığımızla vatandaş bizi görsün istiyorum. Milyonlarca insanla bağ kurabilme imkanı varsa bunu neden fırsata çevirmeyelim. Son derece radikal kararlar alacağız demokrasi ve toplumun şeffaflığı hissetmesi adına. Mutlak demokrasi mutlak katılım bu kentte var olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun FOX TV'de yaptığı açıklamalardan satır başları da şöyle:

"İstanbul tarihin en büyük kentlerinden biri, o sorumlulukla bu göreve sahip olmak büyük onur."

"İl başkanımızla konuştuk, haber vermeyelim sakin gidelim, vatandaşla buluşma anını daha sonra haber verelim dedik. Büyük bir mücadele ile, Allah korudu mazbatamızı aldık. Devir teslim törenimizi yaptık. İnsanların hiç haber vermeden oraya akarak gelmesi. İnsanların çeşitliliğini, beklentilerini hissedebiliyorsunuz. Müthiş bir andı."

"Hukuk üstündür, insanlığın nefesidir. Adaletin bittiği yerde, insan nefes alamaz. İlla yazılı olan hukuktan bahsetmiyorum."

"Ben bir kelimenin bu ülkenin gündeminden kalkmasını istiyorum: Azınlık. Böyle bir tarif olabilir mi? Hepimiz 16 milyonun bir parçasıyız."

"Mutlak katılımcılık ve şeffaflık olacak."

"AA VERİLERİ AKP TEMSİLCİLERİNDEN ALDI"

"AA'nın seçim gecesinde yaptığı şey yüzyılın medya rezilliği. Sorduk kimden aldınız bu veriyi diye. Hala yanıt vermediler. Biz biliyoruz nereden aldıklarını, AKP'nin temsilcilerinden aldılar."

"1 kişinin bile elini sıkmam diyecek lüksüm yok. Ben herkesin elini sıkarım. Cumhurbaşkanı ile olsun diğer devlet yöneticileriyle olsun ben konuşurum bir engelim yok bu konuda."

"TABİİ Kİ KÜRT VATANDAŞIMIN OYUNU ALACAĞIM"

"Hem sınıflandırmak, hem kutuplaştırmak hem ayrıştırmak. Saymak bile bölmektir. Tabii ki Kürt vatandaşımın oyunu alacağım. Sizin etnik kökeninizi sorarak mı oy istiyorum sizden? Ayrı bir kutuba koymak, hayır, bütünleştirmek" (HABER MERKEZİ)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldı